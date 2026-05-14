ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ベントレー、高性能SUV『ベンテイガ スピード』改良新型を日本導入…650馬力V8ツインターボ搭載

・ベントレー・モーターズ・ジャパンが改良新型ベンテイガ スピードの日本導入を開始した

・4.0リッターV8ツインターボで最高出力650PS、0-100km/h 3.6秒、最高速度310km/hを実現した

・SPORTモード強化やESC Dynamicモード、All-Wheel Steeringなどを採用した

ベントレー ベンテイガ スピード改良新型
  • ベントレー ベンテイガ スピード改良新型
  • ベントレー ベンテイガ スピード 改良新型
  • ベントレー ベンテイガ スピード 改良新型
  • ベントレー ベンテイガ スピード改良新型
  • ベントレー ベンテイガ スピード 改良新型
  • ベントレー ベンテイガ スピード改良新型
  • ベントレー ベンテイガ スピード改良新型
  • ベントレー ベンテイガ スピード改良新型

ベントレー・モーターズ・ジャパンは5月13日、高性能SUV『ベンテイガ スピード』改良新型の日本市場導入を開始した。

【画像】ベントレー ベンテイガ スピード 改良新型

ベントレー ベンテイガ スピード 改良新型ベントレー ベンテイガ スピード 改良新型

改良新型ベンテイガ スピードは、ベントレーのSUVラインアップのパフォーマンスフラッグシップとして位置づけられる。ベントレー史上、最もパワフルかつダイナミックなSUVへ進化したという。

搭載する4.0リッターV8ツインターボエンジンは、最高出力650PS、最大トルク850Nmを発揮する。0-100km/h加速は3.6秒、最高速度は310km/hだ。従来のW12搭載モデルを上回るパフォーマンスを達成している。

ベントレー ベンテイガ スピード 改良新型ベントレー ベンテイガ スピード 改良新型

走りの面では、SPORTモードを大幅に強化した。サスペンション減衰剛性を15%向上させ、さらに新たなESC Dynamicモードを採用した。高いコーナリング性能と俊敏性、ドライバーとの一体感を高めた。

カーボンセラミックブレーキ装着車では、ESC Dynamicモードによりオンパワー時のスリップアングル制御やローンチコントロールにも対応する。ベントレーのクラフツマンシップと快適性を維持しつつ、よりエモーショナルなドライビング体験を提供する。

ベントレー ベンテイガ スピード改良新型ベントレー ベンテイガ スピード改良新型

そのほか、Bentley Dynamic RideやAll-Wheel Steeringも採用した。低速域での俊敏性と高速域での安定性を両立し、ラグジュアリーSUVの枠を超えた「ドライバーズSUV」を目指した。

ベントレーは今回の日本導入により、高性能ラグジュアリーSUVセグメントでの存在感を強化する。快適性に加え、パフォーマンスやドライビング体験への期待が高まる中で、ニーズに応えるモデルになるという。

また、試乗イベント「Bentayga Speed Driving Days」を全国販売店で開催する。開催日程は、横浜が5月16日（土）-5月17日（日）、東京が5月24日（日）、大阪が6月13日（土）-6月14日（日）、福岡が6月27日（土）-6月28日（日）、名古屋と札幌が7月4日（土）-7月5日（日）、広島が7月10日（金）-7月13日（月）だ。スペシャリストによるモデル紹介やパーソナライゼーションの案内も予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ベントレー ベンテイガ

ベントレー

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES