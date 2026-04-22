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ベントレーの新作家具、低環境負荷素材を使用…ミラノデザインウィーク2026で発表

・ベントレーモーターズがミラノデザインウィーク2026でベントレーホーム新作家具を公開した

・天然樹脂やシェラックラッカー、ウールやアルパカなどの素材で触感と耐久性を重視した

・ソファ「エンブレイス」やチェア「コンティニュアム」などを展開し、サステナビリティも訴求した

ベントレーホームの新作家具コレクション
  • ベントレーホームの新作家具コレクション
  • カルロ・コロンボが手がけた新作「エンブレイス」ソファ
  • 「エンブレイス」アームチェア
  • 「コンティニュアム」チェア
  • カルロ・コロンボが手がけた新作「エンブレイス」ソファ

ベントレーモーターズは4月21日（英国現地時間）、ミラノデザインウィーク2026でベントレーホームの新作家具コレクションを発表した。

【画像】ベントレーホームの新作家具コレクション

新作は、テーブル、ソファ、アームチェア、トランクで構成される。触感や耐久性、環境負荷の低減を重視して設計したとしている。

素材には樹脂、シェラックラッカー、ウール、アルパカ、コットン、リネン、モヘアベルベットジャカード、レザーを採用した。天然繊維は地元調達のファブリックとして織り上げた。

仕上げでは、天然樹脂と手作業でブラッシングしたシェラックラッカーを重ね、光と表面が呼応する奥行きのある表情を狙った。

主要アイテムとして、カルロ・コロンボが手がけたソファ「エンブレイス」を紹介した。ラムゼイシリーズのデザインを踏まえ、包み込むようなフォルムに再解釈した。

同じくコロンボの「エンブレイス」アームチェアは、曲線の外殻とレザー、張地のコントラストが特徴だ。

フェデリコ・ペリの「コンティニュアム」チェアは、オープンフレーム構造で軽やかさと強度を両立し、空間と光を取り込む設計だ。

ほかに「ドーブデール」コーヒーテーブル、「ブリムハム」オットマン、「ポーター」トランク、コンパクトな「ネスト」ベッドサイドテーブルも展開する。

ベントレーホームは13年前に設立され、世界60以上の店舗を展開する。ミラノ、ジェッダ、リヤド、ドバイ、石家荘、西安、南京、上海にフラッグシップストアを擁している。

《森脇稔》

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