ドリフトするベントレー「Supersports：FULL SEND」、2つのスケールで再現…限定ミニチュア発売

ベントレーは5月11日、トラヴィス・パストラーナを起用した映像作品『Supersports：FULL SEND』を記念する限定ミニチュアコレクションを発表した。

【画像】映像作品『Supersports：FULL SEND』を記念する限定ミニチュア

トラヴィス・パストラーナを起用した映像作品『Supersports：FULL SEND』を記念する限定ミニチュアコレクション

コレクションには、作中に登場する特別なベントレー『スーパースポーツ』、「#199 Supersports」を再現したレプリカモデル2種が含まれる。サイズは1:18と1:43で、台座付きモデルではダイブプレーン、サイドシル、フェンダーブレード、リアディフューザー、固定式リアウイングなどのディテールを精巧に再現した。

両モデルには、グラフィックアーティストのDeathsprayと制作した象徴的なFULL SEND塗装を採用した。大胆なモノクロームを基調に、現代的な鮮やかなグリーンアクセントを加え、グリーンに着色したウインドウも再現する。ホイールはフロントがグリーン、リアがホワイトで、実車同様に塗装される。

インテリアも忠実に再現され、パストラーナが英クルー工場内で車両を自在に操ることを可能にした油圧式ハンドブレーキ用レバーも含まれる。さらに、2種類のアーティスティックプリントが付属する。

トラヴィス・パストラーナを起用した映像作品『Supersports：FULL SEND』を記念する限定ミニチュアコレクション

映像冒頭のバーンアウトや工場内でのパワースライドを描いた作品で、リバリーデザインに着想を得ており、各作品にはシリアルナンバーが付く。手作業によるスクリーンプリントで制作される。

なお『Supersports：FULL SEND』は、新型スーパースポーツとパストラーナのドライビング技術、そしてベントレー工場の成長を称える内容として位置づけられている。

市販仕様のスーパースポーツの生産は2026年第4四半期に開始し、最初の納車は2027年初頭を予定する。販売予定地域は英国、欧州（EU27か国に加えスイスおよびトルコ）、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、日本、オマーン、バーレーン、UAE、カタール、クウェートだ。