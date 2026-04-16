「ヤバい車きたな…」ポルシェ『911 GT3』をオープンで楽しむ、新型「S/C」登場にSNSでは「完璧なクルマ」と話題沸騰

ポルシェは、ハイパフォーマンスモデル『911 GT3』初となるフルオート電動ソフトトップを備えた『911 GT3 S/C』を発表した。SNSでは、「久しぶりにヤバい車きたな…」「GT3エンジンをオープンエアで楽しめるのは最高」など、話題になっている。

【詳細画像】ポルシェ 911 GT3 S/C

911 GT3 S/Cは、『911 S/T』の軽量ボディ設計と、911 GT3の4.0リットル自然吸気水平対向6気筒エンジンを組み合わせたモデルで、375kW（510ps）、最大トルク450Nmを発生する。変速機は軽量ショートレシオの6速MTのみとし、ドライビングプレジャーを重視した位置づけを明確にしている。

現行911ラインナップで唯一の純粋な2シーターオープンモデルであり、2019年の『911スピードスター』を彷彿とさせるが、限定ではなく通常ラインアップとして設定される。フルオートソフトトップを備えながら車重は1497kgに抑えられ、991世代のスピードスター比で約30kg増にとどまる。

ポルシェ『911 GT3 S/C』

ボンネット、フェンダー、ドアはカーボンファイバー製で、『911 S/T』由来の部品を採用。カーボン製スタビライザーやシアプレートも流用され、PCCBブレーキにより20kg以上軽量化。マグネシウム製センターロックホイールにより回転質量も約9kg削減されている。

ソフトトップのリブにもマグネシウムを採用し、40Ahリチウムイオンバッテリーで約4kg軽量化。クーペに近いルーフラインを実現し、停車中または50km/h以下で約12秒の開閉が可能。電動ウインドデフレクターは2秒以内で展開し、120km/h走行中でも操作できる。

エンジンは排ガス規制に対応しつつ、『911 GT3 RS』由来のカムシャフトを採用。0-100km/h加速3.9秒、最高速313km/h、回転リミット9000rpmを誇る。外観はブラックのウインドスクリーンフレームや専用パネルが特徴で、マトリクスLEDによりエアインテークも拡大。オープントップとして初のガーニーフラップ付きリアスポイラーも備える。

ポルシェ『911 GT3 S/C』

内装はブラックレザー基調で軽量ドアパネルを採用し、ロータリー式イグニッションスイッチを配置。オプションの「ストリートスタイルパッケージ」や多彩な編み込みレザー内装も用意され、軽量ストレージボックス（80リットル）もアクセサリーとして設定される。

X（旧Twitter）では、「久しぶりにヤバい車きたな…」「人生に必要なものが全て揃ってる完璧なクルマ」「最高やん！！欲しい！！！」「これでもかと詰め込まれたインテリアに度肝を抜かれた」など、注目が集まっている。

また、「MTだし、アナログメーターだし、最後のNAかもしれないし、そのエンジン音をダイレクトに聴けるオープンカーだし、これは争奪戦になる匂いが...」「GT3エンジンをオープンエアで楽しめるのは最高」など、ポルシェならではのエンジン音を体感できるオープンカーに好評の声が寄せられている。

ポルシェ『911 GT3 S/C』