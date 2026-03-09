ホーム モーターサイクル 新型車 記事

次世代AIインカム「ASMAX」、カスタムジャパンが出展…大阪モーターサイクルショー2026

モーターパーツ販売を展開するカスタムジャパンは、3月20日から22日までインテックス大阪で開催される「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」に出展する。

地元・大阪開催となる本展示会では、日本総代理店として取り扱う次世代AIインカムブランド「ASMAX（アズマックス）」をはじめ、人気の「スマートシリーズ」各製品を一挙展示。実機を見て・触れて・体験できるブースを展開する。

注目展示製品として、ASMAXからは「Future1 EVA R（エヴァンゲリオン レーシング）モデル」「F1 Pro（フラッグシップモデル）」「S2（エントリーモデル）」を展示。音質・接続性・デザイン性を追求した最新インカムを実際に体験できる。

Future1 EVA R（エヴァンゲリオン レーシング）モデルFuture1 EVA R（エヴァンゲリオン レーシング）モデル

また、カスタムジャパンのスマートシリーズとして、電源不要の「スマートポータブル01 高圧洗浄機」、携帯型電動空気入れ「スマートエアーマルチポンプ SAP2000」、「スマートライドダッシュボード SRD5シリーズ」、「スマートアームズ スマホホルダー各種」など、ライダーの利便性を高める実用型ガジェットを多数展示する。

会期中はASMAXブースにて来場者参加型イベントを開催。「あなたはどのタイプ?」診断&ラッキーくじでは、自身のライディングスタイルに合わせてモデルを選び投票すると、参加者全員がハズレなしのラッキーくじに挑戦できる。ASMAXオリジナルグッズなど豪華ノベルティが当たる。

さらに、公式キャラクター「39boy（サンキューボーイ）」に関連したクイズイベントも実施。正解者にはオリジナルステッカーや、カスタムジャパンECサイトで使用できるクーポンを配布する。

《森脇稔》

