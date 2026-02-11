ホーム モーターサイクル 新型車 記事

クシタニの2026年春夏向けガーメント第2弾、「カットソー」と「ウインドブレーカー」発売

K-1385 レブロフーディー
クシタニは、2026年春夏向けガーメント第2弾として、カットソー3モデルとウインドブレーカー1モデルの販売を開始した。

今回発売されるカットソーにはいずれも新しいデザインを取り入れ、立体裁断による運動性の高さは、バイクに乗らない日常生活でも活躍する仕様となっている。

クシタニが独自に開発したダイヤ状の凹凸感がある肉厚な綿の風合いの素材を採用。表面だけでなく裏面にも凹凸を設けることで、肌に触れる面積を少なくし、より良い着心地を実現した。素材構成は綿50％、ポリエステル48％、ポリウレタン2％。いずれもS、M、L、LL、XLの5サイズ展開となっている。

K-1385 レブロフーディーK-1385 レブロフーディー

「K-1385 レブロフーディー」は、人気のフードデザインはそのままに、主に肩の設計と素材配置を変更した新デザインのミドル丈フーディーだ。カラーはホワイト、ブルー、レッド、ブラックの4色展開。価格は1万8150円（税込、以下同様）。

K-1386 アーカナトラックジャケットK-1386 アーカナトラックジャケット

「K-1386 アーカナトラックジャケット」は、襟や肩などに異なる素材を使用し、設計の特徴を出した新デザインのミドル丈トラックジャケット。カラーはグレー、ブルー、ブラックの3色展開。価格は1万7050円。

K-1387 プルアップパーカーK-1387 プルアップパーカー

「K-1387 プルアップパーカー」は、フードとポケットの左右を非対称の色にすることで、より印象的に仕上げた新デザインのミドル丈プルアップパーカー。カラーはホワイト、ブルー、ブラックの3色を揃え、価格は1万5400円。

K-2463 ウインドブレーカーK-2463 ウインドブレーカー

「K-2463 ウインドブレーカー」は、伸縮性を向上させた薄手の防風生地を採用したモデル、収納袋を標準装備。クシタニコネクションに対応しており、インナージャケットと両袖口と襟後部の3箇所を留めることで一体化できる。

素材はナイロン68％、ポリエステル24％、ポリウレタン8％で、カラーはホワイト、ダークレッド、ブラックの3色。価格は1万9800円で、サイズはM、L、LL、XLの4サイズだ。

ウインドブレーカー以外の3モデルは、クシタニショップおよびオンラインで入荷済みとなっている。

《ヤマブキデザイン》

