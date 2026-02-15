左右非対称デザインのライダースジャケット「MONSTAR」がリモデルし新展開

JAM HOME MADEは、オリジナルライダースジャケット「MONSTAR」をリモデルし、新たに展開すると発表した。

【画像】JAM HOME MADEのオリジナルライダースジャケット

JAM HOME MADEは、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランド。ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来する。これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきた。

「MONSTAR」は、ライダースジャケットの原点に立ち返りながら、交わることのなかった二つの完成形を融合させた左右非対称構造を持つオリジナルモデルとして、同ブランドのアイコニックな存在となっている。

JAM HOME MADE MONSTAR

左身頃には、左側通行のイギリスが生んだ名作、Lewis Leathers「MONZA」のディテールをオマージュ。シャープなショルダーパッドとウエストベルトの切り替えが、英国的合理性と美意識を象徴する。右身頃には、右側通行のアメリカが生んだ原点、Schott「ONE STAR」のディテールを配置。すべてのライダースの原型とも言える、無骨で完成された存在感を宿している。

ライダース史に名を刻む二つの名作を左右に配置し、対称や均衡ではなく「衝突」によって成立したアシンメトリーデザインとした。その思想の背景には、最強のエンジンと最高のフレームを融合させ、史上最速と称された伝説的改造車「TRITON」の存在があるという。

ディテールにも融合の哲学は貫かれる。ファスナーにはヴィンテージを象徴するTALON、SCOVILL GRIPPERを要所に使用。革にはクロム鞣しの牛革を採用し、耐水性や耐久性、発色の美しさを高次元で両立。首襟裏には使い捨てカイロを差し込めるポケットを備え、無骨な外見の奥に実用性を忍ばせた。「メイド・イン・ジャパン」にこだわり、日本の職人技術によって、一着一着丁寧に仕立てられる。

JAM HOME MADE MONSTAR

商品ラインアップは以下の通り。

「MONSTAR」レザージャケット（牛革、サイズS-XXL、17万6000円）

「LEWISON」レザージャケット（牛革、サイズS-XXL、17万6000円）

「AG3」レザージャケット（牛革、サイズS-XXL、18万7000円）

「KADOTANI DOUBLE TRIBE」レザージャケット（牛革、サイズS-XXL、17万6000円）

「KADOTANI PADDED DOUBLE TRIBE」レザージャケット（牛革、サイズS-XXL、18万7000円）

販売先は、ジャムホームメイドオンラインショップ、ジャムホームメイド東京店、ジャムホームメイドZOZOTOWNショップ。