タッチ操作で調光・色味変更可能、『プリウス』30系専用LEDルームランプが販売開始

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、トヨタ『プリウス』30系専用のタッチ式LEDルームランプの販売が開始された。購入は楽天市場、アマゾン、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み5280円より。

【画像】クラフトワークスの『プリウス』30系専用LEDルームランプ

同製品は純正ルームランプ位置に合わせた専用設計で、後付け感なく装着できるLEDルームランプだ。適合車種はトヨタ・プリウス、プリウスα、プリウスPHV（ZVW30、ZVW35）で、2009年5月から2015年12月に製造された全グレードが対象。

最大の特徴は、カバーを取り外すことなく、外側から触れるだけで操作できるタッチ機能だ。軽くタップすると明るさをレベル1から5の5段階で切り替えられ、長押しするとホワイト・アンバー・電球色の3種類の色味を変更できる。従来製品では調光や色の変更のたびにレンズカバーを外す必要があったが、この手間をなくした点が開発の出発点となっている。

クラフトワークスの『プリウス』30系専用LEDルームランプ

取り付けは工具不要で、内張り剥がしでレンズを外してLEDの端子を接続し、はめ込むだけの手順だ。純正ランプの位置に合わせた専用設計のため、後付け感が出にくい仕上がりになっている。

セット内容はフロントランプ、2列目ランプ、バニティランプ、ラゲッジランプ、カーテシランプ、内張り剥がし、ステッカーで構成される。なお、バニティ・ラゲッジ・カーテシランプはサービス品扱いとなり、調光機能は搭載されていない。