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コスモ石油、SSオイルを「COSMO FILLIO」に統一…全国で販売開始

コスモサービスステーション向け次世代ガソリンエンジンオイル「COSMO FILLIO」シリーズ
  • コスモサービスステーション向け次世代ガソリンエンジンオイル「COSMO FILLIO」シリーズ

コスモ石油ルブリカンツは、コスモステーション向けの自動車用潤滑油「SSオイル」について、従来の「コスモリオ」シリーズを刷新し、新ブランド「COSMO FILLIO（コスモフィリオ）」シリーズとして、全国のコスモステーションで販売を開始した。

これにより、同社のSSオイルは全て「COSMO FILLIO」シリーズに統一される。

近年、環境規制や燃費規制の強化を背景に、乗用車のエンジンは小型化・高出力化が進んでいる。これに伴い、自動車用オイルにも車両性能を支えるための高い品質・性能が求められており、「COSMO FILLIO」シリーズはこうした規格動向や市場ニーズに対応したオイルブランドとして展開される。

新シリーズのラインアップは7油種となる。

・COSMO FILLIO 2CYCLE OIL

・COSMO FILLIO CLEANING OIL

・COSMO FILLIO DL-1 5W-30

・COSMO FILLIO DH-2 10W-30

・COSMO FILLIO GEAR DIFFERENTIAL

・COSMO FILLIO GEAR MISSION

・COSMO FILLIO ATF

荷姿は20Lペール缶および200Lドラム缶で展開する。なお「COSMO FILLIO 2CYCLE OIL」については、これらに加えて4Lおよび0.5Lの荷姿も用意される。

コスモ石油ルブリカンツは今後も、顧客の多様なニーズに応える商品開発を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していくとしている。

《森脇稔》

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