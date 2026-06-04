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コスモ石油アプリに新機能、「アプリ給油設定」リリース…給油操作を大幅簡略化

アプリのホーム画面もしくはマイページ画面から「アプリ給油設定」が可能に
  • アプリのホーム画面もしくはマイページ画面から「アプリ給油設定」が可能に

コスモエネルギーホールディングスのグループ会社のコスモ石油マーケティングは、スマートフォンアプリ「【コスモの公式】アプリ」において、給油をよりスムーズに行える新機能「アプリ給油設定」をリリースした。

「アプリ給油設定」では、アプリ上であらかじめ「油種」「給油量（給油額）」「共通ポイント（使う・貯める）」「決済方法（コスモSS Payの有無）」を最大3パターン登録できる。

来店時にアプリのQRコードを計量機にかざすだけで、従来の値引き適用に加え、事前に設定した内容がすべて自動的に反映される仕組みだ。これにより、給油時の店舗での画面操作の負担を大幅に削減し、利便性の向上と時間短縮を実現する。

設定はアプリのホーム画面またはマイページ画面から行える。詳しい設定方法は公式サイトで確認できる。

なお、フルサービス業態の店舗では、QRコードをかざした際に「値引き」「共通ポイント」「コスモSS Pay決済」のみが反映される。また、共通ポイントで「WAON POINT」を選択する場合は、コスモSS Payに「コスモ・ザ・カード・オーパス」または「イオンカード」を登録しているユーザーのみ設定可能となる。

新機能の対象店舗は、全国のコスモサービスステーションのうちアプリ対応の1041カ所（2026年3月末時点）。一部、コスモSS Payおよびアプリ給油設定が利用できない店舗もある。

「【コスモの公式】アプリ」は、給油・洗車の割引クーポン、アプリ決済機能「コスモSS Pay」、車検・洗車サービスの予約など、カーライフを便利にする多彩な機能を搭載している。

2019年に「カーライフスクエア」アプリとして提供を開始し、2025年4月に現在の名称へ全面リニューアル。累計ダウンロード数は1216万件に達している（2026年3月末時点）。

《森脇稔》

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