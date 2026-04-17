【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 米・欧・中におけるEV戦略の見直し～地域別最適化と日本OEMの次の一手～

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＜講師＞

ボストン コンサルティング グループ（BCG） マネージング・ディレクター & パートナー

BCG産業財・自動車グループ 日本リーダー 滝澤 琢 氏

米・欧・中におけるEV市場は同一方向に収斂するのではなく、政策・需要構造・価格帯の違いにより明確な地域分断が進んでいる。

本講演では、BCGレポートの分析を踏まえ、この構造変化が日本メーカーの電動化戦略に与える影響を整理する。特に、ICE/HEVの想定外の延命が収益確保に寄与する一方で、BEV前提で設計された次世代E/EアーキテクチャーやSDV投資との二重構造を生み、開発資源・投資配分の再設計を迫っている点に焦点を当てる。地域別最適化と急速に進むSDV化への対応の観点から、日本OEMの次の一手を提示する。

１．EV市場の地域分断と戦略再設計

・中国：価格競争・垂直統合型モデルの高度化

・欧州：規制主導だが価格疲労顕在化

・米国：HEV需要拡大とティッピングポイント未到達

→ グローバル一律戦略から地域別最適化へ

２．ICE/HEV延命がもたらす「収益機会」と「構造的負担」

・短中期的には利益確保に寄与

・しかしパワートレインの地域分散投資が継続

・BEV向け次世代E/Eとの並行投資という二重構造

３．SDV（Software Defined Vehicle）時代におけるE/Eアーキテクチャーの課題

・BEV前提で設計された中央集約型E/Eアーキテクチャー

・ICE/HEVもSDV化が必要

・パワートレイン非依存のE/Eアーキテクチャー統合が鍵

→ 問題は電動化そのものではなく「スピードとソフトウェア」

４．日本メーカーの選択肢と分岐点

・全方位戦略は“保守”ではなくリアルオプション

・ただしE/Eまで全方位にすると競争力低下

・投資集中領域の明確化（E/Eアーキテクチャー・ソフト・開発速度）

→ 「電動化企業」から「ソフトウェア化モビリティ企業」への転換

５．質疑応答