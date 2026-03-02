ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ステランティスが223億ユーロの赤字計上、顧客ニーズと規制変化に対応した戦略転換で…2025年通期決算

ステランティス傘下の各ブランド
  • ステランティス傘下の各ブランド

ステランティスは2025年通期決算を発表した。純売上高は1535億ユーロで、前年比2%減となった。為替の逆風と2025年上期の価格下落が影響したが、販売台数の増加とミックスの改善で一部相殺された。

純損失は223億ユーロに達した。これは顧客ニーズへの対応と規制枠組みの変化を反映した戦略転換に関連する約254億ユーロの特別損失が主な要因となっている。

一方で、2025年下期は回復基調を示した。出荷台数は280万台に達し、前年同期比で27万7000台、11%の増加となった。全地域で販売台数が増加し、特に北米では23万1000台増の39%増と最も高い伸びを記録した。

北米の好調は、在庫の正常化と商業的な勢いの増加によるものだ。2025年下期の純売上高は前年同期比10%増となり、業務効率の改善と規律ある商業戦略の初期効果が表れている。

品質管理の強化も成果を上げている。2025年初めから、納車後1か月以内に報告される問題は北米で50%以上、欧州拡大地域で30%以上減少した。

2026年2月、ステランティスは事業の大規模な再編を発表した。2025年下期に約222億ユーロの特別損失を計上し、このうち約65億ユーロは今後4年間で支払われる現金支出となる見込みだ。

特別損失の内訳は、顧客需要と規制変化を反映した製品計画とEVサプライチェーンの見直し、契約上の保証引当金の見積プロセスの変更、欧州拡大地域で以前発表された人員削減に関連するその他の費用となっている。

この再編により、地域チームの意思決定が加速され、全事業領域での効果が向上する。また、ディーラー、サプライヤー、機関投資家、労働組合などのステークホルダーとの関係強化にも取り組んでいる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ステランティス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES