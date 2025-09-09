ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

シトロエン、『エアクロス』と『C3』に「XTR」復活…冒険仕様をブラジル設定

シトロエン『C3 XTR』
  • シトロエン『C3 XTR』
  • シトロエン『C3 XTR』
  • シトロエン『C3 XTR』
  • シトロエン『C3 XTR』
  • シトロエン『C3 XTR』
  • シトロエン『エアクロスXTR 7』
  • シトロエン『エアクロスXTR 7』
  • シトロエン『エアクロスXTR 7』

シトロエンは9月3日、『エアクロスXTR 7』とシトロエン『C3 XTR』をブラジルで発表した。

【画像】シトロエン「XTR」2車種

「XTR」は英語の「eXTReme」に由来し、2000年代にシトロエンで使用されていた名称を復活させたものである。

新バージョンは、都市部から自然の中まで幅広いシーンでの使用を想定して開発された。両モデルとも、シート、パネル、ドアアームレスト、ステアリングホイールにプレミアム素材を使用し、ライトグリーンの縫製ディテールが施されている。この専用のピスタチオグリーンカラーは、アウトドアライフを連想させる色調となっている。

エクステリアでは、ライトグリーンのディテールが入ったXTRエンブレム、ブラック仕上げのフロントグリル、ダークカラーのダブルシェブロン、光沢ブラックのミラーカバーなどが特徴的だ。また、両モデルともボンネットにXTRステッカー、Cピラーにライトグリーンのステッカーが貼られている。

タイヤには、アスファルトから未舗装路まで対応するミックス使用タイヤを採用。C3 XTRには15インチのダークホイールにピレリ スコーピオンATR、エアクロスXTR 7には17インチのダークホイールにピレリ スコーピオンHTを装着している。

パワートレインは、C3 XTRが1.0リッター ファイアフライエンジン（最高出力75hp）にマニュアルトランスミッションの組み合わせ。エアクロスXTR 7は1.0リッター ターボ200エンジン（最高出力130hp）に7速シミュレーション機能付きCVTを搭載している。

装備面では、10.25インチのシトロエンコネクト タッチスクリーンを標準装備。ワイヤレスでのAndroid AutoとApple CarPlayに対応し、スマートフォンとの連携を強化している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シトロエン C3

シトロエン C3エアクロス

シトロエン（Citroen）

SUV・クロスオーバー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES