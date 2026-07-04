【CARTUNE】今週の投稿お題は「梅雨だしみんなでワイパーまつり」！ おすすめのワイパー選びと最新トレンドを投稿でチェック！

車好きのためのSNS「CARTUNE」では、毎週ユーザーが参加する投稿お題を実施中。

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今週のお題は「梅雨だしみんなでワイパーまつり」

梅雨時期で雨の日も多く、ワイパーを使って拭き取りが甘く、交換時期に気づく人も多いのではないでしょうか。

ワイパーはほとんど話題に出すことはないと思いますが、いざ交換しようと思うと、ブレード・ゴムと種類が豊富で悩んでしまいませんか？

そこで今週のお題「梅雨だしみんなでワイパーまつり」の名の通り、みなさんが使っているワイパーを紹介して、みんなで梅雨を乗り切りましょう！

【CARTUNEをダウンロードして、「梅雨だしみんなでワイパーまつり」を投稿する】

みんながどんなワイパーを使っているのか、投稿からチェックしてみてくださいね。

【みんなの「ワイパー」を見る】

CARTUNEとは？

CARTUNE（カーチューン）は、車のカスタムや、整備、改造、DIY、ドレスアップ、パーツ取付などの情報を共有できるSNSです。車のタイヤやホイール、エアロ、車高調・サスペンションなど、様々な車種の参考になる写真や情報が満載で、車のカスタム事例やアイデアがたくさん見つかる、クルマ好きが集うコミュニティサービスです。

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