【CARTUNE】今週の投稿お題は「大自然と愛車」！ 梅雨明けレジャーシーズンの参考に

車好きのためのSNS「CARTUNE」では、毎週ユーザーが参加する投稿お題を実施中。

【画像全4枚】

今週のお題は「大自然と愛車」

梅雨が明けたらレジャーシーズン突入。というわけで今週のテーマは「大自然と愛車」。

梅雨の晴れ間の一枚でも、過去に行ったドライブ先の景色でもOK。

「行ってみたいな！」と思えるような写真を投稿しあって、みんなで今年のドライブの予定を立てて、大自然に癒されに行きましょう🚗

【CARTUNEをダウンロードして、「大自然と愛車」を投稿する】

【みんなの「大自然と愛車」を見る】

CARTUNEとは？

CARTUNE（カーチューン）は、車のカスタムや、整備、改造、DIY、ドレスアップ、パーツ取付などの情報を共有できるSNSです。車のタイヤやホイール、エアロ、車高調・サスペンションなど、様々な車種の参考になる写真や情報が満載で、車のカスタム事例やアイデアがたくさん見つかる、クルマ好きが集うコミュニティサービスです。

・ウェブサイト：https://cartune.co.jp/

・アプリ（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/cartune/id1221199655

・アプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=me.cartune.android