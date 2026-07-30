【視察ツアー8月9日申込締切】2026世界ロボット大会（WRC）企業視察ツアー、中国最先端の「フィジカルAI」と業務提携を導く3日間

金融、不動産、資源開発など幅広い事業を手がける中国政府系企業の中信集団と伊藤忠商事の合弁企業である信伊コンサルティングは2026年8月、北京市にて開催される「2026世界ロボット大会（WRC）」に合わせ、日本企業の次世代パートナー獲得を目的とした特別な視察ツアーを実施する。日本国内の産業界が直面している深刻な省人化・自動化という経営課題に対し、解決の糸口を見つける視察ツアーだ。

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1. ツアーの核心：三位一体のビジネス体験

本ツアーは、単なる展示会の見学に留まらない。以下の3つのコアコンテンツを同時に体験できる点が最大の特徴である。

2. 本ツアー限定の圧倒的なメリット

本ツアーに参加する企業は、通常の視察では得られない以下の特権を享受できる。

3. 個別面談の対象となる重点企業（予定）

商談対象として、以下のような世界屈指の技術を持つ企業4社を推薦しており、この中から2社面談する予定。

4. 実施概要

5. 企画運営と信頼の体制

本ツアーは、中日双方のビジネス慣習を熟知した信伊コンサルティングが運営する。伊藤忠グループの幅広い顧客基盤と、中国国有系の中信グループが持つ政府・産業界のリソースを掛け合わせることで、日本企業が容易にはリーチできない深い情報とコネクションを提供するものである。

中国の最新フィジカルAI技術を手にし、日本の製造・サービス現場に革新をもたらす絶好の機会となるだろう。

【個人情報の取り扱い】

お申込時にご記入いただいた個人情報は、会場入場券の手配などツアー運営業務のため、株式会社イードより信伊コンサルティングへ提供させていただきます。

【キャンセル規定】

お申し込み後にキャンセルをご希望の場合、下記のキャンセル料を頂戴いたします。

・8月9日以降：参加費の 50％

・8月17日以降：参加費の 100％