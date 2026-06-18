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激戦の小型SUV市場に挑む日産、巻き返しへ新型『キックス』投入［新聞ウォッチ］

日産 キックス 新型
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  • 日産自動車 国内マーケティング担当の杉本全・執行職
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やはり「巻き返し」や「反攻」のタイトルが、この新型車にはふさわしいのだろう。日産自動車が、小型の多目的スポーツ車（SUV）『キックス』を6年ぶりに全面改良し、きょう（6月18日）から発売すると発表した。

【画像】17日に発表された日産『キックス』新型

東京港区の六本木ヒルズアリーナで開かれた発表披露会では、屋外ステージに展示された鮮やかなブルーとブラックの2トーンカラーの新型「キックス」を前に、国内マーケティング担当の杉本全・執行職は「デザイン、走り、快適性のすべてに日産ならではのこだわりを込めており、成長に向けた重要なモデルになる」と強調した。

きょうの各紙にも、朝日は経済面のトップ記事として「日産巻き返しへSUV、新型『キックス』燃費1割向上」との見出しで「経営再建中の日産自動車が、国内市場に新型車を投入して攻勢に転じる」などと報じたほか、産経も「日産反攻へ『キックス』全面改良」。日経は「日産、小型SUV一新、『キックス』6年ぶり、激戦分野巻き返し」として、「コンパクトSUVは売れ筋の多い激戦区、新型車をテコに巻き返しを図る」などと取り上げている。

その新型キックスの外観はアメリカンフットボールのヘルメットをモチーフにしたフロントや、スニーカーの靴底から着想を得た車体下部など際立ったデザインが特徴で、競合車と差異化を図ったという。

また、旧型のキックスはタイの工場で生産されてきたが、新型は27年度末で車両生産を終える予定の追浜工場で生産。その後は日産自動車九州での生産を計画しており「ブランド力回復に向けた足がかりをつくれるか。『最後の追浜生産車』キックスがその試金石となる」（日経）とも伝えている。

2026年6月18日付

●「イラン石油輸出容認」覚書「復興へ48兆円確保」米報道 （読売・1面）

●訪日客2カ月連続減、5月3.6%マイナス、中国60%減響く（読売・8面）

●USスチール買収1年、日鉄海外事業強化へ、設備刷新・効率化進む （読売・8面）

●日産巻き返しへSUV新型、「キックス」燃費1割向上、国内販売5年で4割増へ、小型ミニバン投入（朝日・9面）

●G7首脳に自転車贈呈、仏大統領各国の国旗あしらい （毎日・9面）

●トヨタ株主総会で新体制選任、近社長「成長領域へ投資」（産経・10面）

●中国車、エンジンでも猛追、EVだけじゃない日本勢の脅威に（日経・10面）

●イクヨ、河西工業株取得目標上げ （日経・13面）

●ガソリン店頭169.7円、全国平均、前週比0.2円高 （日経・19面）

●混載トラック運賃高、運転手確保へコスト転嫁、東京―大阪2% （日経・19面）

《福田俊之》

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