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中国吉利汽車、新開発PHEV発表…熱効率48.41%と燃費2.22L/100km達成

・Geely Autoが新PHEVのi-HEVインテリジェント・ハイブリッド技術を正式発表した

・燃費2.22L/100km、熱効率48.41%をうたう。AI Cloud Powerで効率10%以上向上

・Preface、Monjaro、Starray、第5世代Emgrandに今年搭載予定。安全対策も強調した

自動車AIを統合したプラグインハイブリッド（PHEV）技術「i-HEV インテリジェント・ハイブリッド」
  • 自動車AIを統合したプラグインハイブリッド（PHEV）技術「i-HEV インテリジェント・ハイブリッド」

中国のGeely Auto（吉利汽車）は、自動車AIを統合したプラグインハイブリッド（PHEV）技術「i-HEV インテリジェント・ハイブリッド」を正式に発表した。

同社はi-HEVで、燃費2.22L/100kmと熱効率48.41%を達成し、世界および業界の新記録を更新したと説明する。技術は発表と同時に量産へ投入し、今年発売予定の複数ベストセラーモデルの次世代型に順次搭載する予定だ。

対象はPreface（星瑞）、Monjaro（星越L）、Starray（博越L）、第5世代Emgrand（帝豪）である。

i-HEVの中核には、Full-domain AI 2.0とi-CMAアーキテクチャを据える。知能運転、コックピット、シャシーを中央集中型のブレインで統合し、ハイブリッド最適化へ進化させたという。

また「AI Cloud Power」を初搭載する。温度、湿度、標高などの外部データをAIでセンシングし、ガソリンと電力のエネルギーマネジメントをリアルタイムに自己最適化することで、全体のエネルギー効率を10%以上向上させるとしている。

駆動面では、エンジンと電動モーターを戦略的にデカップリングし、モーター主導のレイアウトへ移行した。電動モーター出力は最大230kW、電力運転比率は約80%とした。EVモード最高速は66km/h、0～30km/h加速は1.84秒を掲げる。

安全性については、i-CMAアーキテクチャにより油・電気の分離に関する安全性を最初から確保した。さらにGeely Battery Safety Systemで車載およびクラウド保護を24時間体制で行う。液冷式バッテリーを採用し、IP68の防塵・防水等級を備えるほか、50種類以上の故障タイプをリアルタイムで予測可能だ。

成果はGuinness World RecordsTMの検証で確認済みとし、CATARCで試験・認証済み、としている。

《森脇稔》

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