ホーム プレミアム ビジネス 記事

川崎重工、シリコンバレーにフィジカルAI開発拠点を開設　NVIDIAやマイクロソフトと協業

川崎重工、シリコンバレーにフィジカルAI開発拠点「Kawasaki Physical AI Center San Jose」を開設
  • 川崎重工、シリコンバレーにフィジカルAI開発拠点「Kawasaki Physical AI Center San Jose」を開設

川崎重工業は5月21日、米国カリフォルニア州サンノゼに、フィジカルAIの社会実装を推進する拠点「Kawasaki Physical AI Center San Jose」を開設した。AI・半導体分野における日米連携を加速することを目的とし、NVIDIA、アナログ・デバイセズ、マイクロソフト、富士通などAI開発の世界的トッププレイヤーとの協業を推進していく。

同日に開所セレモニーが開催され、代表取締役社長執行役員の橋本康彦氏は「高齢化と労働力不足という世界共通の課題を抱える医療・介護分野にまず注力する」と述べた。来院から診察、治療、手術、術後ケアまでを一貫して支援する「病院ワンストップソリューション」の確立を目指すとした。

セレモニーにはNVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏からビデオメッセージも寄せられ、本センターへの高い期待が示された。

フィジカルAIとは、現実空間で自律的に認識・判断し、機械を通じて物理的な行動を起こすAIのことだ。社会実装を進めるには「現実世界」のデータが不可欠とされる。

川崎重工は航空宇宙、造船、エネルギー、プラント、モーターサイクルなど幅広い事業領域を持ち、製造現場から長年にわたりデータやノウハウを蓄積してきた。この強みを活かし、研究・実証の域を超えた新たな事業創出を目指す。


《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

特集

川崎重工業

NVIDIA

富士通

マイクロソフト

人工知能（AI）

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews