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阪和興業とカナダKAP MINERALSが戦略的協業…今週のビジネス記事ランキング

リン鉱石（原鉱）
  • リン鉱石（原鉱）
  • ホンダ・シティ・ターボII（1983年、奥）とスーパーワン
  • マツダ CX-5 新型のインテリア（ホワイト×ブラック）
  • 毛籠社長
  • 人事情報

5月21～27日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、阪和興業とカナダのKAP MINERALSとの戦略的協業や、マツダ新型『CX-5』に注目が集まりました。



1位） リン・レアアース鉱石を確保へ、カナダKAP MINERALSと戦略的協業…阪和興業：163 Pt.

阪和興業は、リンやレアアースを含む鉱石を生産するカナダのカプ・ミネラルズ（KAP MINERALS INC.）との間で、生産物のオフテイク（購入）権の獲得や中間加工拠点の確立に向けた戦略的協業に関する基本合意書を締結したと発表した。
近年急速に伸長しているリチウムイオン電池市場





2位） 環境に優しいだけがEVではない…ホンダ『スーパーワン』開発者コメント：137 Pt.

ホンダ（本田技研工業）は、小型EVのホンダ『Super-ONE（スーパーワン）』を5月22日に発売した。スーパーワン開発責任者の堀田英智チーフエンジニアは「EVと言ってもただ環境に優しいだけの車でははなく、何か面白いものにしたいと考えた」と言う。
「EVでもホンダらしさを維持したい」





3位） 【マツダ CX-5 新型】「白内装」でも子どもを怒らなくて済む理由…“実用性”と“美しさ”を両立したカラーデザインの秘密：99 Pt.

5月21日に発売となったマツダの新型『CX-5』。拡大したサイズ、刷新されたエクステリアデザインは大きな話題となっているが、新たに開発されたカラーリング、そしてインテリアにもマツダらしいこだわりが詰め込まれていた。
カラーとインテリアに込められたマツダのこだわり





4位） 500万台分の「したい」…マツダ『CX-5』新型開発者コメント：58 Pt.

マツダは5月21日、クロスオーバーSUV『CX-5』新型の販売を全国のマツダ販売店で開始した。マツダの毛籠勝弘代表取締役社長兼CEOは21日の日本発表会で、「開発にあたり、私たちが徹底的にこだわったのは、お客さまの『したい』という思いに向き合うことだ」と述べた。
マツダの『走る歓び』を届けてきた、ブランドの中核モデル





5位） 三菱電機・人事情報　2026年6月開催予定定時株主総会日付：43 Pt.

三菱電機（本社：東京都千代田区、執行役社長：漆間 啓）は、2026年6月に開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者について下記の通り発表しました。
三菱電機・人事情報


《レスポンス編集部》

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