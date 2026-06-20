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「何回見てもいい」「エロい」ホンダ『プレリュード』の特別仕様車「2027 リミテッドエディション」にSNS絶賛！

ホンダ『プレリュード』新型の「2027 リミテッドエディション」
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ホンダは、スペシャリティスポーツモデルの新型『プレリュード』に特別仕様車「2027 リミテッドエディション」を設定し、8月20日に発売すると発表した。SNSでは、「何回見てもいい」「プレリュードの特別仕様車エロい」など、話題になっている。

【画像】ホンダ『プレリュード』新型の「2027 リミテッドエディション」

これに先立ち、ホームページで情報公開を開始し、全国のホンダ カーズで受注を受け付けている。

新型プレリュードは2025年9月に発売したモデルで、ワイド＆ローでダイナミックかつ伸びやかなプロポーションが特徴だ。e:HEVの新たな制御技術「Honda S+ Shift（エスプラスシフト）」を採用し、五感を刺激するダイナミクスと使い勝手を高い次元で両立している点が好評を得ている。荷室は開口部が広く、さまざまな荷物を積載できる使い勝手の良さも備える。

ホンダ『プレリュード』新型の「2027 リミテッドエディション」ホンダ『プレリュード』新型の「2027 リミテッドエディション」

2027 リミテッドエディションは、エクステリアに艶やかさと深みを追求した専用カラー「プレミアムクリスタルガーネット・メタリック」を採用。インテリアにはボルドーとブラックのコンビシートを組み合わせ、外装と内装の深紅の組み合わせが上質な大人の世界観を演出する特別なモデルとなっている。

専用エクステリアカラーにプレミアムクリスタルガーネット・メタリックを採用。フロントアッパーグリルモールはボディーカラー同色とし、フロント／リアバンパーのアクセントカラーにはレッドを使用する。アルミホイールは切削ブラッククリア仕上げで、ブレーキキャリパーもレッドとした。

ホンダ『プレリュード』新型の「2027 リミテッドエディション」ホンダ『プレリュード』新型の「2027 リミテッドエディション」

また、助手席側ミドルライニング、プレリュード刺繍ロゴ、アームレスト付きコンソール、ドアアームレストパッドにボルドー加飾を施す。ステアリングホイールのステッチはレッドで、運転席・助手席には本革×プライムスムース素材によるボルドー×ブラックのコンビシートを採用している。

X（旧Twitter）では、「何回見てもいい」「凄く良い」「プレリュードの特別仕様車カッコよすぎるよぉ」「めっちゃカッコいい…欲しい…」「プレリュードの特別仕様車エロい」「本当にワクワクします」「とてもよい」など、高評価の声が寄せられている。

《鴛海千穂》

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