メルセデスベンツ『GLE』最強、 「AMG 63 S」に改良新型…612馬力V8ツインターボ＋48Vマイルドハイブリッド

メルセデスAMGは、SUV『GLE』の高性能モデル『GLE 63 S 4MATIC+』の改良新型を発表した。SUVとSUVクーペの2ボディを設定する。

【画像】メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC+クーペ 改良新型

同モデルはSUVラインアップの中でも最上位に位置し、V8エンジンの特性と最新技術、専用デザインを組み合わせることで、スポーティさ・快適性・日常使いやすさの幅広いバランスを実現している。

■進化したV8エンジン「M177 EVO」

メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC+クーペ 改良新型

同モデルの核心となるのは、徹底的に刷新されたAMG M177 EVOエンジンだ。

4.0リットルのツインターボV8ユニットは、メルセデスAMGのパフォーマンスDNAを体現する存在として知られる。今回の改良では、フラットプレーンクランクシャフトの採用、インテークカムシャフトの変更、燃料噴射システムの最適化、最新の排気後処理システムの導入など、根本的なエンジニアリング上の変更が加えられた。

フラットプレーンクランクシャフトは回転質量を低減し、エンジンの高回転特性を向上させるとともに、より精密なレスポンスを実現する。

M177 EVOの最高出力は450kW（612hp）で先代と同等を維持しつつ、最大トルク850Nmを2500～4500rpmの広い回転域で発揮する。また、世界標準で装着されるパティキュレートフィルターを含む最新の排気後処理システムにより、最新の排ガス規制にも対応している。

さらに、インジェクションシステムの最適化、新設計の吸排気ポート、インテークカムシャフトの見直し、コンプレッサーホイールおよびターボチャージャーハウジングの改良も実施。アクセルペダル操作への応答性向上、効率改善、パワーデリバリーの調和を図っている。

なお、M177 EVOは引き続きアファルターバッハにて「ワンマン・ワンエンジン」の哲学に基づき組み立てられる。

■マイルドハイブリッドシステムを採用

エンジンの刷新に加え、インテグレーテッドスタータージェネレーター（ISG）2.0と48V電気システムを組み合わせたマイルドハイブリッド技術も搭載された。

ISGは追加で17kW（23hp）と205Nmのトルクを供給し、低回転域でのトルク補助、減速時のエネルギー回生、スムーズなエンジン再始動をサポートする。

■パフォーマンスと外観

メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC+クーペ 改良新型

0-100km/h加速は3.9秒、最高速度は280km/hを実現している。

外観は完全に再設計されたフロントセクションを採用。AMG専用ラジエーターグリル、拡大されたエアインテーク、AMG専用ライトシグネチャーを持つ専用LEDライティングにより、存在感をさらに高めた。リアにはAMGパフォーマンスエキゾーストシステムの特徴的なツインテールパイプと専用ディフューザーデザインを配置している。

■インテリアとデジタルコックピット

メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC+クーペ 改良新型

室内はスポーティさと高級感を融合した上質な空間となっている。最新世代のAMGパフォーマンスステアリングホイールはナッパレザー、マイクロカットマイクロファイバー、カーボンの3種類から選択可能だ。

シートカバーにはブラック・マキアートベージュ・ビーチブラウン・レッドペッパーのナッパレザーエクスクルーシブをはじめ、ヨットブルー・タルトゥーフォブラウン・カーマインレッドのマニュファクトゥールバリアントなど多彩な選択肢が用意されている。

MB.OSオペレーティングシステムと高解像度ディスプレイを採用したデジタルコックピットは、トルク配分・Gフォース・エンジン詳細パラメーターなどAMG専用の情報を直感的に表示する。