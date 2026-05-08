ホンダ『アコード』50周年、ホンダコレクションホールで特別展示…記念グッズも発売

ホンダは『アコード』の50周年を記念し、栃木県のモビリティリゾートもてぎ内のホンダコレクションホールで特別展示を実施する。

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ホンダがグローバルに販売するアコードは、1976年の初代モデル誕生から5月8日で50周年を迎えた。

ホンダコレクションホールでの展示は過去のモデルや変遷が一目でわかるパネル形式で、6月30日まで行う。

50周年の記念ロゴや、初代ACCORDのデザインをあしらったTシャツやキャップ、マグカップ、キーホルダーなどのオリジナルグッズ

あわせて、50周年記念ロゴや初代アコードのデザインをあしらったTシャツやキャップ、マグカップ、キーホルダーなどのオリジナルグッズを販売する。販売先は、鈴鹿サーキット・モビリティリゾートもてぎオンラインショップ、各施設店舗、Honda Goods Amazonブランドストアで、順次展開する予定だ。

京都発の革小物ブランドであるCOTOCULとコラボ。ACCORDのシート表皮を再利用した革小物

さらに、京都発の革小物ブランド「COTOCUL（コトカル）」とコラボし、アコードのシート表皮を再利用した革小物をCOTOCUL公式オンラインショップで販売中だ。

特別映像は、公式SNSおよびウェブサイト上で5月末に公開予定。公式SNSでは5月26日に公開する予定で、オウンドメディア「Discover Honda」では歴代モデルの歩みや技術・デザインに焦点を当てた記事を5月18日から順次公開する予定だ。