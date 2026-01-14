ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダ『アコード』、日本にない1.5リットルターボも設定…2026年型を米国発売

ホンダは、中型セダン『アコード』の2026年モデルを米国で発売した。日本仕様はハイブリットのみだが、米国では内燃エンジン車として、1.5リットルターボも設定される。

2026年モデルでは標準装備の技術機能が拡充され、9インチカラータッチスクリーン、ワイヤレスのApple「CarPlay」とグーグル「AndroidAuto」、ワイヤレス充電器が搭載された。

スポーツハイブリッド全モデルには新たに黒色の外装アクセントが追加され、スタイリングが強化された。また、ターボエンジン搭載のSEには、アグレッシブな5スポークデザインの19インチアルミホイールが新たに採用された。

アコードは6つのグレードで展開される。ターボエンジン搭載のLXとSE、ハイブリッド電動パワートレイン搭載のスポーツ、EX-L、スポーツL、ツーリングがラインナップされる。アコード販売の50%以上をハイブリッドが占めており、これはホンダの電動化戦略の重要な部分となっている。

2026年モデルでは、ターボエンジン搭載のLXとSEに大幅なアップグレードが施された。9インチカラータッチスクリーンは従来より約30%大型化し、物理的なボリュームノブ、ワイヤレスのApple「CarPlay」とグーグル「AndroidAuto」対応、Qi互換の15Wワイヤレス充電器が全て標準装備となった。

SEには新たに19インチのホイールとタイヤ(従来より2インチ大型化)が採用され、スポーティな外観と走行性能が向上した。

スポーツハイブリッドとスポーツLハイブリッドには、新たに黒色の外装アクセントが追加された。スポーツハイブリッドには黒色のウィンドウトリムが、両モデルには黒色のデッキリッドバッジが採用され、黒色のドアミラー、シャークフィンアンテナ、光沢のある黒色Bピラートリムと調和している。

ハイブリッドパワートレイン搭載のスポーツ、EX-L、スポーツL、ツーリングは、ホンダの2モーターハイブリッドシステムを搭載し、総出力204hp、トルク247lb-ftを発揮する。ハイブリッドモデルは素早く反応の良い加速を実現し、EPA燃費評価で最大51mpg(市街地)、48mpg(総合、EX-L)という優れた数値を達成している。

ホンダの2モーターハイブリッドシステムは、従来のトランスミッションやCVTを必要としない。トルクコンバーターや機械式プーリー、ベルトを使用せず、2つのモーターの相互作用に依存する。この直接駆動力伝達方式により、スムーズで予測可能な加速と、ガソリンエンジン作動時の効率的な低回転高速巡航を実現している。

リニアシフトコントロールは、加速時のギアシフトに伴う車速連動の回転フィールを模倣することで、運転体験をさらに向上させている。

LXとSEには、VTEC可変バルブリフト技術を搭載した滑らかで反応の良い1.5リッターターボエンジンが搭載されている。全アルミニウム製エンジンは192hp(6000回転時)、192lb-ftのトルク(1700回転から5000回転)を発生し、フルスロットル時にギアチェンジをシミュレートするステップシフトプログラミングを備えた無段変速オートマチックトランスミッション(CVT)と組み合わされている。

