ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダ、TomTomの高精度地図サービス採用…『アコード』の「Honda SENSING 360+」に

ホンダ・アコードの「ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+」
  • ホンダ・アコードの「ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+」
  • ホンダ・アコードの「ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+」
  • ホンダ・アコードの「ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+」
  • ホンダ・アコードの「ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+」
  • ホンダ・アコードの「ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+」

位置情報技術を手がけるトムトム（TomTom）は、ホンダの「Honda SENSING 360+」に同社の地図配信サービスが採用されたと発表した。

【画像】ホンダ・アコードの「ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+」

ホンダの量産車におけるドライビング体験の向上を目的として、トムトムの革新的な地図配信サービスと運転支援エリア管理技術が、ホンダの次世代高度運転支援システム（ADAS）「Honda SENSING 360+」に採用された。

トムトムとホンダの協業は、業界をリードする地図データ配信機能と自動運転支援機能を自動車イノベーションの最前線にもたらす。日本で2025年5月に発売された『アコード』は、ドライバーにこれまでにないレベルの安全性、利便性、そして走行性能の体験を提供している。

トムトムのクラウドベースADASソリューションにより、高精度な地図データがリアルタイムに車両に提供され、Honda SENSING 360+を搭載した車両はハンズオフ走行をサポートする道路を確実に認識できる。ドライバーは、車両が最新の道路状況に基づいて運転支援機能をインテリジェントに管理していることから、安心してよりリラックスした運転を楽しむことが可能となる。トムトムのソリューションは、新設道路や工事区域、交通規制の変更に対応した地図情報の更新を継続的に提供することで、システムの正確性を常に維持する。

トムトムは、何十億のデータポイントと何百万の情報ソース、何千ものコミュニティの膨大な情報を統合し、世界で最もスマートな地図を創りだす地図メーカー。ドライバー、自動車メーカー、企業、開発者に位置情報と関連テクノロジーを提供する。アプリケーション対応の地図、ルーティング、リアルタイム交通情報、API、SDKを通じて、人々が世界を前進させることを可能にしている。

トムトムは、オランダ・アムステルダムに本社を置き、世界中に3500人の従業員を擁し、30年以上にわたりモビリティの未来を切り拓いてきた。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トムトム

ホンダ（本田技研工業）

ホンダ アコード

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES