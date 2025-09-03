ホーム 試乗記 国産車 記事

ホンダ『アコード』に搭載されたハンズオフの真実に迫る…試乗記ランキング　8月

7月1日～8月31日に公開されたレスポンス試乗記について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、ホンダ『アコード』の新グレード、自動運転「レベル2＋」に該当する機能を持つ「e:HEV Honda SENSING 360+」でした。


1位） 「ハンズオフ」は本当に必要なのか？ 高速での手離し運転を実現したホンダ『アコード』を試乗して感じた「意識の変化」128 Pt.

2025年5月、ホンダ『アコード』の新グレードとなる「e:HEV Honda SENSING 360+」が追加された。ホンダの量販モデルとして初となる、高速道路・自動車専用道におけるハンズオフ機能が搭載されたグレードで、いわゆる自動運転「レベル2＋」に該当する。
他メーカーと比べてもダントツの性能





2位） 【メルセデスベンツ Eクラスオールテレイン 新型試乗】Eクラスを選ぶならこれが一番。ただしお値段は…中村孝仁103 Pt.

世界で初めてディーゼル乗用車を発売したのは、メルセデスベンツである。1936年というから第2次世界大戦前の話である。
大きな変化、48VのMHEVと可変ジオメトリーの水冷式ターボ





3位） 【トヨタ カローラクロス 新型試乗】“クラスの水準の上”をいく快適な走りがさらに進化…島崎七生人98 Pt.

訊けばこの『カローラクロス』は、国内／グローバルのいずれも、今や『カローラ』シリーズ全体の販売台数のうち、およそ半数を占めるのだそう。確かに街中や路上で見かける頻度の高さからいっても「なるほどね」と納得がいく。そんなカローラクロスの改良版が今回の試乗車（Z・E-Four）。
切る／戻すの操舵感が自然でしっとりとした手応え





4位） 【トヨタ クラウンエステート 新型試乗】走りそのものに違いを見出すのは難しいが…中村孝仁86 Pt.

新しい『クラウン』はバリエーションで勝負？ 発表の時から4車種がラインナップされることは解っていたが、そのしんがりを務めるのが『エステート』である。
2mに達する巨大なラゲッジスペース





5位） 【アウディ A5セダン 新型試乗】4ドアクーペ風にあえてしなかった見識に拍手…島崎七生人84 Pt.

2008年に登場したもともとの『A5』は、当時の『A4』の派生シリーズとして登場。A4が定番のセダンとアバントを揃えたのに対し、A5は2ドアのクーペ＆カブリオレ、5ドアのスポーツバックと、A4プラスαの個性、嗜好性を打ち出したシリーズだった。
ルックスはノッチバックセダンで、電動リヤハッチゲート付き

