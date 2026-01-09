ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヤマト運輸、インド・ハリヤナ州に大型物流拠点を新設…海外最大規模

ヤマトホールディングス傘下のヤマトロジスティクスインドは1月8日、インド北部のハリヤナ州において、ヤマトグループの海外物流拠点として最大となる「NH8ロジスティクスセンター」を開設した。

NH8ロジスティクスセンターは、デリー首都圏から商業都市ムンバイを経由し、南部の工業都市であるベンガルール、チェンナイに至る主要な高速道路沿いに位置する。延床面積は約2万4900平方メートルで、一部エリアでは空調設備を導入することで温度管理が必要な基板や精密機器なども保管可能だ。

周辺には多くの組み立て工場とそのサプライヤーが集まる工業団地が複数あるため、門前倉庫やクロスドックとしても活用できる。また、内陸コンテナデポや空港にも近く、インド国内外へのトランジットハブとしても機能する。

同センターでは、インド国内外の物流における戦略的な立地を生かし、日本水準の高度なコントラクト・ロジスティクスサービスを提供する。これにより、インド国内や中東・アフリカなどの新興国に向けた生産拡大を目指す製造業の顧客に対し、ニーズに応じた最適な物流ソリューションを提供する。

インドでは近年、世界的なサプライチェーンの再編や政府の製造業振興政策「メーク・イン・インディア」により、国内需要に加え、輸出拠点としての「世界の工場」の役割が大きくなっている。特に自動車や電気機器、半導体などの製造が拡大しており、これに伴い物流ニーズが急増している。

ヤマトロジスティクスインドは、生産工場で必要な部品を各工場からミルクランで集荷し、ロジスティクスセンターで生産ライン別に部品を仕分けた後、生産工場へ必要なタイミングで届けるジャストインタイム物流を提供する。顧客は余分な在庫や保管スペースを持たず、開発・製造・販売などの本業に集中できる。

また、日本流の「カイゼン」活動を導入し、生産性や作業品質、安全性の向上に継続的に取り組んでいる。日本人アドバイザーによるインド人リーダーの育成や表彰制度などを通じて、優秀な人材の定着とモチベーション向上を図っている。

高温多湿なインドの気候や長距離輸送による振動などから製品を守るため、形状に合わせた梱包資材やサビ防止の特殊なシートなどを活用し、専門技能を持つ社員が最適な梱包を行う。さらに、設備・機械の輸送・搬入・据付などの複雑な作業にも対応可能だ。

将来的には、太陽光パネルの設置やEV導入などによってグリーン物流を推進し、顧客にとってのScope3におけるGHG削減にも貢献する予定だ。

ヤマトロジスティクスインドは2008年に設立され、ロジスティクスセンターやインハウスロジスティクスを通して、日本の大手自動車メーカーを中心とした製造業向けに日本水準のコントラクト・ロジスティクスサービスを提供している。現在、本社はハリヤナ州グルグラムにあり、支店5拠点、ロジスティクスセンター5拠点を展開している。

