ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

2025年回顧・「原チャリ」生産終了、“新基準”で走り出したホンダとヤマハ［新聞ウォッチ］

新基準原付のホンダ スーパーカブ110 Lite
  • 新基準原付のホンダ スーパーカブ110 Lite
  • ホンダ Dio110 Lite
  • ヤマハは「ジョグ125」の出力を抑えることで新基準原付として販売する（写真は従来モデル）

今年も残りわずかとなったが、各紙にはそれぞれの分野で関心を持たれた話題を改めて振り返る “掘り起し記事”を見かけることも多い。そんな中で、きょうの日経は総排気量50cc以下のバイクの排ガス規制強化で10月末にホンダなど各社が生産終了後の新たな戦略などについて詳しく取り上げている。

【画像】ホンダとヤマハの新基準原付

それによると、「『原チャリ』の愛称で親しまれてきた原付きバイクが新たな装いで走り出した」との書き出しで「ホンダは規制に対応した新モデル『スーパーカブ110 Lite』など4車種を11月以降、順次発売。いち早く投入して『地域の足』を守ろうと意気込む」などと報じている。

ただ、価格は従来から3～4割上がり、『スーパーカブ』タイプで34万1000円と従来と比べ4割ほど高く、最も安いスクータータイプの『Dio110 Lite』も23万9800円と10万円台から大きく値上がりしたそうだ。このため、「価格上昇で市場縮小が一段と進む懸念があるなかでどう歯止めをかけるか、各メーカーの知恵の見せどころだ」とも指摘する。

また、記事の中で興味深いのはヤマハ発動機。1980年代に「HY戦争」と呼ばれたシェア争いをホンダと繰り広げた結果、原付き1種では採算が取れないとして2018年からホンダに委託していたが「自前生産に戻す」と取り上げている。「ベースとなる125cc以下は世界で売れる主流カテゴリーで量産効果を生かせると判断したためだ」という。

ちなみに、日本の二輪市場は縮小の一途をたどり、規制の厳格化や電動アシスト自転車の登場などで販売を減らし、24年の出荷台数は31万台とピークだった1982年の10分の1まで落ち込んだ。記事では「市場をけん引する原付き1種の販売が先細ればさらに市場は縮小しかねない」とも懸念しつつ「地域の足として原付バイクは存在感を示せるか。各社とも多難な道を走り出した」などと結んでいる。

2025年12月24日付

●AI開発と信頼両立、基本計画ロボ・自動運転推進 （読売・1面）

●日産、顧客2.1万人の情報流出（読売・23面）

●ホンダと日産最接近、統合協議表明から1年、生き残り危機感トップの関係「良好」 （朝日・6面）

●外国人頼りでもにじむ政権意向、受け入れ上限政府案 （毎日・2面）

●主張、欧州のEV政策、日本車の戦略が問われる （産経・2面）

●欧州、EV販売27%増、1～11月車種拡大など寄与 （日経・17面）

●ホンダ「シン・原チャリ」発進、排ガス規制に対応、「地域の足」3～4割高く、ヤマハ発は自社生産回帰（日経・19面）

●運送530社を指導、荷待ちなど下請けに強要、公取委 （日経・38面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

ホンダ（本田技研工業）

ホンダ モーターサイクル

ヤマハ発動機

ヤマハ モーターサイクル

125cc

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES