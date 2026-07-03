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『ジムニー/ジムニーシエラ』のサイドビューをドレスアップ！ ダムドが「スラッシュガーニッシュ」を発売

ダムド ジムニー/ジムニーシエラ用「スラッシュガーニッシュ」
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自動車カスタムパーツメーカーのダムドが7月3日、スズキ『ジムニー』（JB64）および『ジムニーシエラ』（JB74）向けカスタムパーツ「スラッシュガーニッシュ」の販売を開始した。

【画像】ジムニー/ジムニーシエラ用「スラッシュガーニッシュ」

「あの頃のキャノピーを、いまのジムニーに」のコンセプトで開発された同製品は、リアクオーターに斜めのラインを走らせることで、三角窓と四角窓が重なる旧車のキャノピースタイルを現行ジムニーのサイドビューに再現するドレスアップパーツ。フロントやリアのカスタムパーツが豊富なジムニー/ジムニーシエラに対し、新たなサイドビュードレスアップの選択肢として提案されている。

ダムド ジムニー/ジムニーシエラ用「スラッシュガーニッシュ」ダムド ジムニー/ジムニーシエラ用「スラッシュガーニッシュ」

未塗装品素地の価格は税込み5万2800円で、別途塗装オプションが税込み3万3000円で設定されている。塗装色はミディアムグレー［ZVL］、ジャングルグリーン［ZZC］、シフォンアイボリーメタリック［ZVG］の3色から選択可能。

また、スラッシュガーニッシュにアクセントをつける「スラッシュガーニッシュ・トリップバスケット・ウッドパネル」も税込み2万1780円で用意されている。

なお、同パーツはジムニーノマドへの装着には非適合となっている。

ダムド ジムニー/ジムニーシエラ用「スラッシュガーニッシュ」ダムド ジムニー/ジムニーシエラ用「スラッシュガーニッシュ」
ダムド ジムニー/ジムニーシエラ用「スラッシュガーニッシュ」ダムド ジムニー/ジムニーシエラ用「スラッシュガーニッシュ」
《ヤマブキデザイン》

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