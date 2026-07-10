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スズキ『クロスビー』用ボディキット2種、ダムドが同時発売　「可愛い」と「ワイルド」の対極スタイルを提案

スズキ『クロスビー』用ボディキット2種、ダムドが同時発売　「可愛い」と「ワイルド」の対極スタイルを提案
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  • DAMD X BEE BEMORE（ダムド クロスビー ビーモア）
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自動車カスタムパーツメーカーのダムドが7月10日、スズキクロスビー（X BEE）』向けの新型ボディキット「DAMD X BEE BEMORE（ダムド クロスビー ビーモア）」および「DAMD X BEE little D.（ダムド クロスビー リトル・ディー）」の2種類の販売を開始した。同一車種に対し、対極の世界観を持つ2つのスタイルが同時に提案されている。

【画像全24枚】

DAMD X BEE BEMORE（ダムド クロスビー ビーモア）DAMD X BEE BEMORE（ダムド クロスビー ビーモア）

BEMOREは、クラシックで愛嬌のあるブリティッシュスタイルをベースに、可愛さとワイルドさをミックスしたデザインが特徴。マイナーチェンジによって強まったクロスビーの「ギア感」や「タフさ」をあえて逆手に取り、よりフリーで個性的なスタイルへと仕上げられている。純正の上下2段に分かれた構成が大きく変更され、上部開口はクラシックカーを連想させるシンプルな造形に。グリル内のルーバーにも細かい造形が加えられ、職人技を感じさせるディテールが施されている。

BEMOREの価格は、フェイスチェンジキット（未塗装品素地）が税込14万800円（送料税込1万3200円）、サイドロアステッカーが税込5万2800円（送料税込2750円）、クォーターウインドウデカールが税込8580円（送料税込1650円）。

DAMD X BEE little D.（ダムド クロスビー リトル・ディー）DAMD X BEE little D.（ダムド クロスビー リトル・ディー）

little D.は、すでにスズキ『ジムニー』や『エブリィ』などで展開し、多くのユーザーに受け入れられているダムドを代表するスタイリングをクロスビーに適用したモデル。「little D.」本来の無骨さはそのままに、クロスビーらしいカジュアルさとポップな表現が加えられた「遊べるワイルドギア」として仕上げられている。ボンネットカバーによって顔全体のボリュームアップが図られるほか、グリルやライトカウルの造形も大胆に表現されている。バンパーにはアンダーガードを連想させる形状がインサートされ、SUVらしさだけに縛られない遊び心のあるスタイリングが特徴となっている。

little D.の価格は、コンプリートキット（未塗装品素地、リアパーツはマットブラック塗装品）が税込27万2800円（送料税込2万6400円）、フェイスチェンジキット（未塗装品素地）が税込20万6800円（送料税込1万9800円）、リアゲートガーニッシュ（マットブラック塗装品）が税込4万2900円（送料税込2750円）、テールランプガーニッシュ（マットブラック塗装品）が税込3万1900円（送料税込1650円）。

クロスビー専用シートカバー（前後セット）クロスビー専用シートカバー（前後セット）

両ボディキットと同時に、クロスビー専用シートカバー（前後セット）も発売されている。欧州風のチェック柄が初採用され、車種専用設計の型取りによってカバー装着時の違和感を抑えたフィット感が実現されている。価格は税込6万3800円（送料税込2750円）。

《ヤマブキデザイン》

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