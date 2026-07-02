ホンダ23車種、ガソリンが漏れるおそれ…6月掲載のリコール記事まとめ

6月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、ホンダのリコール記事に注目が集まりました。計23車種で、ガソリンが漏れるおそれがあります。

ホンダは5月28日、23車種3364台について、国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。不具合の部位は燃料装置（低圧燃料ポンプ）で、ガソリンが漏れるおそれがある。