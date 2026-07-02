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ホンダ23車種、ガソリンが漏れるおそれ…6月掲載のリコール記事まとめ

軽乗用車の例：ホンダN-BOX（向かって左）とN-BOXカスタム
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6月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、ホンダのリコール記事に注目が集まりました。計23車種で、ガソリンが漏れるおそれがあります。

1位） ホンダ23車種・3364台をリコール　低圧燃料ポンプ交換作業に不備（2026年06月09日公開）134 Pt.

ホンダは5月28日、23車種3364台について、国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。不具合の部位は燃料装置（低圧燃料ポンプ）で、ガソリンが漏れるおそれがある。
リコール作業において、低圧燃料ポンプの交換作業が不適切





2位） ホンダ『シビック』など3万6000台以上をリコール…走行中にエンジン停止のおそれ（2026年06月04日公開）131 Pt.

本田技研工業は5月28日、ホンダ『シビック』と『レジェンド』の燃料装置（低圧燃料ポンプ）に不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
低圧燃料ポンプ作動検査時の検査用液が不適切





3位） トヨタ『bZ4X』など4車種4808台にリコール…走行不能となるおそれ（2026年06月23日公開）95 Pt.

トヨタ自動車は6月18日、トヨタ『bZ4X』などのバッテリーコンピューターについて制御プログラムが不適切なため異常と誤判定する可能性があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
バッテリーコンピューターにおける制御プログラムが不適切





4位） トヨタ『ランドクルーザー』など、計6車種4万3300台をリコール…メーターが正しく起動しない（2026年06月04日公開）85 Pt.

トヨタ自動車は5月27日、『ランドクルーザー』、『クラウン』、レクサス『UX300h』など計6車種の電気装置（コンビネーションメータ）に不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
コンビネーションメータにおいて、制御プログラムの検討が不十分





5位） リコール16万1190台、トヨタ『シエンタ』のシートベルトに不具合（2026年06月21日公開）55 Pt.

トヨタ自動車は6月18日、コンパクトミニバンのトヨタ『シエンタ』について国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。対象台数は16万1190台。
シートベルト非装着時警報装置において、バックル電気配線の配索検討が不十分


《奥山 輝》

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