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タフ感マシマシ！ 日産『キックス ROCK CREEK』が話題に…6月の口コミ記事ベスト5

日産 キックス ROCK CREEK
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  • ダイハツ ミライース 次期型の予想CG
  • ホンダ N-BOX CUSTOM ターボ コーディネートスタイル
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6月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、アウトドアイメージを強調した日産『キックス ROCK CREEK』がカッコよすぎると話題になりました。


1位） 「こいつはカッコいい」タフ感マシマシの日産『キックス ROCK CREEK』が話題に！「相当売れるぞこのクルマ」：142 Pt.

日産モータースポーツ＆カスタマイズは17日、日産自動車の新型『キックス』をベースにしたアウトドアテイストのカスタムカー「ROCK CREEK」の情報を先行公開した。SNSでは、「内外装共に自分好み過ぎる！」「これは気になるぞ」など注目を集めている。
力強いデザインに進化した新型キックスに専用の内外装パーツを装備





2位） 「飛びついちゃうよね」第3のエコカーがフルモデルチェンジ!? 次期ダイハツ『ミライース』に期待の声：115 Pt.

ダイハツの軽ハッチバック『ミライース』に、フルモデルチェンジへの期待が高まっている。現行モデルは2017年に発売された2代目で、発売から長期間が経過しており、次期型の投入動向が注目されている。SNSでは、「ミライースが新しく？飛びついちゃうよね」「新型に期待だなー」など、注目が集まっている。
注目のポイントはDNGA採用で低燃費性能向上か？





3位） 「カッコいい！」「いかつくなってる」ホンダ『N-BOX』改良新型で表情一新！SNSで話題に：103 Pt.

ホンダは6月18日、7月の発売を予定している軽乗用車『N-BOX』のマイナーモデルチェンジに関する情報をホームページで先行公開した。SNSでは、「かっこいいなぁ」「ちょっといかつくなってる」など、話題になっている。
「いかつくなってる」「軽部門をホンダが無双しそう」の声





4位） 「この色好きだわ」トヨタ『GR86』の新色“サンダー”に高評価、SNSでは「日本でも出るよね？」と期待の声：76 Pt.

トヨタ自動車は、スポーツカー『GR86』の2027年モデルを米カリフォルニア州ベイエリアで開催されたカーイベント「フューエルフェスト」で初公開した。これを受けSNS上では「この色好きだわ」「純粋にカッコいい」など高評価の声が多く上がっている。
光の当たり方によって表情が変わるソリッドグレー





5位） 「パジェロ復活」三菱の正式発表に「クロカンの時代来た」「嬉しい限り」などSNSでは歓喜の声：64 Pt.

三菱自動車工業は29日、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表。さらにサイズの異なるモデルのシリーズ展開も予告された。これに対しSNS上では「嬉しい」「ずっとパジェロの事考えてる」など、ファンからは喜びの声が多く上がった。
「嬉しい限り」「ずっとパジェロの事考えてる」の声


《レスポンス編集部》

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