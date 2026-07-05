タフ感マシマシ！ 日産『キックス ROCK CREEK』が話題に…6月の口コミ記事ベスト5

6月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、アウトドアイメージを強調した日産『キックス ROCK CREEK』がカッコよすぎると話題になりました。
日産モータースポーツ＆カスタマイズは17日、日産自動車の新型『キックス』をベースにしたアウトドアテイストのカスタムカー「ROCK CREEK」の情報を先行公開した。SNSでは、「内外装共に自分好み過ぎる！」「これは気になるぞ」など注目を集めている。
ダイハツの軽ハッチバック『ミライース』に、フルモデルチェンジへの期待が高まっている。現行モデルは2017年に発売された2代目で、発売から長期間が経過しており、次期型の投入動向が注目されている。SNSでは、「ミライースが新しく？飛びついちゃうよね」「新型に期待だなー」など、注目が集まっている。
ホンダは6月18日、7月の発売を予定している軽乗用車『N-BOX』のマイナーモデルチェンジに関する情報をホームページで先行公開した。SNSでは、「かっこいいなぁ」「ちょっといかつくなってる」など、話題になっている。
トヨタ自動車は、スポーツカー『GR86』の2027年モデルを米カリフォルニア州ベイエリアで開催されたカーイベント「フューエルフェスト」で初公開した。これを受けSNS上では「この色好きだわ」「純粋にカッコいい」など高評価の声が多く上がっている。
三菱自動車工業は29日、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表。さらにサイズの異なるモデルのシリーズ展開も予告された。これに対しSNS上では「嬉しい」「ずっとパジェロの事考えてる」など、ファンからは喜びの声が多く上がった。