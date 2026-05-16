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400ccクラスにも「Eクラッチ」搭載！ ホンダ『CBR400R E-Clutch』と『NX400 E-Clutch』発売

ホンダ CBR400R E-Clutch（グランプリレッド）
  • ホンダ CBR400R E-Clutch（グランプリレッド）
  • ホンダ NX400 E-Clutch（マットバリスティックブラックメタリック）

ホンダは、水冷・4ストローク・DOHC・直列2気筒・399ccエンジンに「Honda E-Clutch」（Eクラッチ）を搭載したロードスポーツモデル『CBR400R E-Clutch』を5月21日に、クロスオーバーモデル『NX400 E-Clutch』を6月18日に、それぞれ発売する。

【画像】「Eクラッチ」を搭載したCBR400RとNX400

両モデルには、二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御するEクラッチを新たに搭載した。発進から変速、停止と、駆動力が変化する場面で、ライダーによるクラッチレバー操作を必要とせずに、緻密な電子制御により最適なクラッチ動作を実現する。

一方で、ライダーがクラッチレバー操作を行えば、手動によるクラッチコントロールが可能になる。シフトペダルによる変速操作は必要。クラッチレバー操作を行うと、クラッチコントロールの自動制御は一時的に無効になる。

ホンダ NX400 E-Clutch（マットバリスティックブラックメタリック）ホンダ NX400 E-Clutch（マットバリスティックブラックメタリック）

販売計画台数（国内・年間）は、「CBR400R E-Clutch」が500台、「NX400 E-Clutch」が400台。

メーカー希望小売価格（消費税10％込み）は、CBR400R E-Clutch（グランプリレッド）が108万9000円、CBR400R E-Clutch（マットバリスティックブラックメタリック）が99万9900円、NX400 E-Clutchが111万1000円だ。

《森脇稔》

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