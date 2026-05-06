ホンダが新型『CR-V』発売…6代目は“感動”を掲げ進化［詳細画像］

本田技研工業は、SUVのホンダ『CR-V（シーアールブイ）』新型を2月27日に発売した。

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CR-Vは1995年の初代モデル発売以来、「Comfortable Runabout Vehicle」の名の通り、快適性と機動性を両立した都市型SUVとして展開してきた。グローバル累計販売は1500万台に達し、ホンダSUVの主力モデルへと成長している。

6代目となる新型は、「感動CR-V」をグランドコンセプトに掲げた。快適性、走行性、ユーティリティー、ドライバビリティを磨き上げ、「スポーティーでありながら機能的なデザイン」と「安心感のある視界」を高次元で両立。幅広い利用シーンに対応するオールラウンダーをめざした。

●パッケージングと居住性を向上

新型CR-Vは、街中から山道まで安心して運転できる性能を追求した。ステアリングコラム角度を先代の28度から25度に変更し、操作性と運転姿勢の最適化を図っている。

後席足元スペースは前後長で16mm拡大し、クラストップレベルの広さを確保。8段階調整のリクライニング機構により、長距離移動でも疲れにくい着座姿勢とした。

ホンダ CR-V e:HEV RS BLACK EDITION

荷室はフラットな床面と広い開口部を採用し、後席スライドにより容量拡大も可能とした。使いやすさと積載性との両立を意図している。

また、4WDモデルには前後席シートヒーターを標準装備。e:HEV RS BLACK EDITIONには前席ベンチレーションを採用し、快適性を高めた。

●SUVらしい力強さと上質感を両立

エクステリアは、歴代モデルのスポーティなデザインを継承しつつ、より力強いシルエットへ進化した。水平基調の造形により、洗練と上質感を表現。縦型リアコンビネーションランプも踏襲している。

インテリアは水平基調のインパネと直線的な加飾により、視認性と操作性を向上。ドライバーとの一体感と扱いやすさとの両立をめざした。

ホンダ CR-V e:HEV RS BLACK EDITION

●e:HEV RSなど2グレードを設定

ラインアップは以下の通り。

- e:HEV RS

外装下部をボディ同色としたスポーティーグレード

- e:HEV RS BLACK EDITION

内外装をブラックで統一した日本専用仕様。BLACK EDITIONには、e:HEV RSの装備に加えて、ヘッドアップディスプレー、電動パノラミックサンルーフ、前席ベンチレーションなどを装備する。

●価格

メーカー希望小売価格（消費税10％込）は以下の通り。

- e:HEV RS（FF） 512万2700円

- e:HEV RS（4WD） 539万2200円

- e:HEV RS BLACK EDITION（4WD） 577万9400円