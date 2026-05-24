『RAV4 PHEV』『CR-V』など3車種が適合、ブリッツの純正交換タイプエアフィルター「パワー・エアフィルター」

チューニングパーツメーカーのBLITZ（ブリッツ）からトヨタ『RAV4 PHEV』、ホンダ『CR-V』、マツダ『ファミリアバン』向けの「SUSパワー・エアフィルターLM」「パワー・エアフィルターLMD」が新発売。価格は税込み4290円～7150円。

SUSパワー・エアフィルタLMは同社コアタイプエアクリーナー製品「SUSパワーコアタイプ」で実績の高い繊維フィルターとメッシュの組み合わせを採用した純正交換タイプの製品。素材の一部にステンレスコーティングを採用することにより、高い耐久性／強度を実現している。

ブリッツ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を発揮し、ステンレスコーティングメッシュで補強した特殊2層構造のフィルターにより、純正品の3層構造に対して低い圧損と吸入効率のアップも実現。また、フィルター部に鮮やかなブルーを採用することで、エンジンルーム内のファッション性もアップ。

特殊ペーパーを使用したタイプのパワー・エアフィルターLMDでは純正ビスカス式に比べ大幅に吸入抵抗を減らし、鋭いアクセルレスポンスを実現している。

今回適合が追加されたのは、トヨタ・RAV4 PHEV（AXAP64 2026年3月～）、ホンダ・CR-V（RS5, RS6 2026年2月～）、マツダ・ファミリアバン（NCP160M, NCP165M 2018年6月～/NHP160M 2022年4月～）の3車種。