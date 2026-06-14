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HKS、アバルト『595/695』用「VIITS タイミングベルト」発売、純正比1.5倍の耐久性

HKS、アバルト『595/695』用「VIITS タイミングベルト」発売（写真はデモカー）
  • HKS、アバルト『595/695』用「VIITS タイミングベルト」発売（写真はデモカー）
  • HKSのアバルト『595/695』用強化タイミングベルト「VIITS タイミングベルト」
  • HKSのアバルト『595/695』用強化タイミングベルト「VIITS タイミングベルト」
  • カムプーリーベルト嚙み合い（HKS）
  • カムプーリーベルト嚙み合い（純正）
  • クランクプーリーベルト嚙み合い（HKS）
  • クランクプーリーベルト嚙み合い（純正）

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）からアバルト『595/695』用の強化タイミングベルト「VIITS タイミングベルト」が新発売。税込み価格は1万9580円。

【画像全7枚】

対応車種はアバルト『595 コンペティツィオーネ』（ABA31214T 2017年2月～2021年3月）および『695 コンペティツィオーネ』（3BA31214T 2023年3月～）で、いずれも312A3エンジン搭載車が対象となっている。

同製品は、純正のベルト・カムプーリー・クランクプーリーの構造を把握したうえで、エンジン仕様に合わせてHKSで完全新設計されている。新規設計の型および治具が用意され、完全オリジナルの置き換えベルトとして製作されており、海外車両にも対応できる日本品質が追求されている。

HKSのアバルト『595/695』用強化タイミングベルト「VIITS タイミングベルト」HKSのアバルト『595/695』用強化タイミングベルト「VIITS タイミングベルト」

性能面では、純正品と比較して「耐熱性」「耐歯欠け荷重」「歯欠け寿命」「耐切断性」がいずれも約1.5倍相当に強化されている。また、ベルト設計の最適化により噛み合いが安定しており、純正品で見られる新品時の噛み合いの悪さが解消されている。ベルト交換時にはテンショナーの初期調整がスムーズに行える点も特長だ。

外観は背面を黒色ベースとし、HKSロゴ・商品名・コードNo.がプリントされたシックな仕上がりとなっている。

なお、強化ベルトのため純正タイプに比べてベルト強度が高く、運転時に駆動音が多少生じる場合がある。取り付けの際は純正の整備マニュアルを参考にSSTを使用し、定期的なメンテナンスが推奨されている。

HKSのアバルト『595/695』用強化タイミングベルト「VIITS タイミングベルト」HKSのアバルト『595/695』用強化タイミングベルト「VIITS タイミングベルト」
《ヤマブキデザイン》

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