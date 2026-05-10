ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス『TZ』世界初公開、“Driving Lounge”を掲げる3列シートBEV［詳細画像］

レクサス TZ
  • レクサス TZ
  • レクサス TZ
  • レクサス TZ
  • レクサス TZ
  • レクサス TZ
  • レクサス TZ
  • レクサス TZ
  • レクサス TZ

トヨタ自動車の高級車ブランド「レクサス」は5月7日、新型車『TZ』を世界初公開した。日本での発売は2026年冬頃を予定している。レクサス初のBEV（バッテリーEV）3列シートSUVモデルだ。

【画像全41枚】

TZは、「Driving Lounge」をコンセプトに掲げ、快適な移動空間とレクサスらしい走りを高次元で融合したモデルとして開発された。

レクサスは、ジャパンモビリティショー2025で「“DISCOVER” - 誰の真似もしない -」というブランドメッセージを掲げ、唯一無二の体験価値を提供するブランドへの変革を打ち出していた。今回発表したTZでは、「DISCOVER LIMITLESS」をテーマに設定。日常のルーティンから人々を解放し、新たな体験や冒険を可能にするという思いを込めたとしている。

TZでは、運転する楽しさと、どの席でもくつろげる居住性との両立をめざした。専用開発したプラットフォームやシンプルで開放的なキャビンにより、広々とした室内空間を実現。大開口の薄型可動パノラマルーフも採用した。

レクサス TZレクサス TZ

また、音の指向性に配慮した静粛性を追求し、レクサストップレベルの快適な室内空間を実現したという。オーディオシステムやイルミネーションによって、乗員の感性を刺激する癒しとくつろぎの空間も演出する。走行性能についてもBEVの特性を活かして、上質な乗り心地と運転する楽しさとを両立。静粛性をさらに磨き上げたとしている。

デザイン面では、造形美と空力性能の両立を追求。SUVらしい力強いスタイルを維持しながら、レクサスSUVモデルの中でもトップレベルの空力性能を実現し、優れた航続距離の確保を図った。

エクステリアでは、スピンドルボディや幾何学グラフィックを採用し、機能美を表現。意匠性と空力性能を両立したホイールも設定した。インテリアのオーナメント加飾には四国の竹材を用いた「Forged bamboo」を採用。サステナブルな車づくりと伝統技術の継承にも取り組んでいる。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス（Lexus）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

詳細画像

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES