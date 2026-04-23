Hondaキャンプ、アウトドアデイジャパン仙台2026に参加…フリードやN-VAN e:出展へ

ホンダアクセスは、5月23日（土）・24日（日）に七北田公園 芝生広場（宮城県仙台市）で開催されるアウトドアイベント「アウトドアデイジャパン仙台 2026」にHondaキャンプとして出展する。

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アウトドアデイジャパンは、国内最大級の体験型アウトドアイベントで、生活圏の公園でアウトドア関連製品に触れ、アウトドアへの理解や親しみを広げることを目的としている。東北地方での開催は今回で2回目となる。

Hondaキャンプブースでは、「楽しい休日。とことん、遊び尽くすぞ。」をテーマに、車中泊やキャンプに使えるHonda車を展示する。シートアレンジや市販のグッズを活用した快適な車中泊、オートキャンプのシチュエーション展示を行い、クルマに乗り込んで雰囲気を体感できるとしている。

展示車両では、『フリードCROSSTAR』（5人乗り）でミニプロジェクターとスクリーンを設置し、車内をシアタールームにする提案を行う。『N-VAN e:』では純正アクセサリーの給電アイテムを使い、クルマに蓄電された電気をAC100V／最大1500Wで取り出してアウトドアレジャーに活用できるとしている。『CR-V』ではHonda純正愛犬用アクセサリー「Honda Dogシリーズ」を装着し、愛犬と一緒のデイキャンプをテーマに展示する。

2日間とも、Moduloスマイルの池永百合さんをMCに起用し、シートアレンジの方法や車中泊に便利な純正アクセサリーの紹介デモンストレーションを実施する。キッズ向けのぬり絵コーナーや、クルマと純正アクセサリーに関するクイズラリーも用意する。

イベントは、5月23日（土）・24日（日）9:30～16:30、入場無料でペットOK。雨天決行だ。主催は一般社団法人 日本オートキャンプ協会となる。