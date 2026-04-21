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ホンダアクセス、新型EV「Super-ONE」用純正アクセサリー先行公開…「ブルドッグスタイル」で個性演出

・ホンダアクセスが5月下旬発売予定の新型EV「スーパーワン」用純正アクセサリー情報を先行公開した

・純正アクセサリーは「令和ブルドッグ」をテーマに、1983年発売のシティ・ターボIIをオマージュしたデザインを採用

・「ブルドッグスタイル」はデカールやスポイラー、LEDフォグライト、アルミホイールなど5アイテムの組み合わせで表現される

ホンダSuper-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」
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ホンダアクセスは、5月下旬に発売を予定しているホンダの新型小型EV『スーパーワン（Super-ONE）』用の純正アクセサリー情報の一部を、4月16日にホームページで先行公開した。

【画像】ホンダアクセスの新型EV「Super-ONE」用純正アクセサリー

ホンダSuper-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」ホンダSuper-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」

公開された専用サイトでは、純正アクセサリーによるエクステリアコーディネート「ブルドッグスタイル（BULLDOG STYLE）」を紹介。「なぜブルドッグ？」「どんなクルマ？」といった疑問に答える内容も掲載されている。

スーパーワン用純正アクセサリーは「令和ブルドッグ（REIWA BULLDOG）」をテーマに掲げ、1983年に発売されたシティ・ターボIIを強くオマージュしたデザインとなっている。シティ・ターボIIの愛称として親しまれた「ブルドッグ」から着想したエクステリアコーディネートが「ブルドッグスタイル」だ。

ホンダSuper-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」ホンダSuper-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」

ブルドッグスタイルは、5つの純正アクセサリーを組み合わせることで表現される。デカール ブルドッグ、テールゲートスポイラー、LEDフォグライト バイカラー、15インチアルミホイール ME-027、ブラックエンブレム、だ。

これらのアイテムを組み合わせることで、スーパーワンの個性的な魅力をさらに引き立てる、としている。

《森脇稔》

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