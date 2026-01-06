RZ34『フェアレディZ』用エントリー車高調とローダウンスプリングが登場！ タナベ「サステックプロCR」＆「GT FUNTORIDEスプリング」

タナベが販売中のエントリー車高調「サステックプロCR」と交換タイプのカスタムスプリング「GT FUNTORIDEスプリング」に日産『フェアレディZ』（RZ34 2022年8月～）の適合が追加された。

【画像全4枚】

サステックプロCRは、快適な乗り心地とほどよい車高ダウンを両立した、コスパにすぐれたエントリーモデルの車高調。ダンパーピストンのリーフバルブには、バルブシート同士を密着させるためのプリロード（予圧）を必要としないノンプリロードバルブを採用。予圧が必要な従来のリーフバルブにくらべ、微低速領域のわずかな荷重変動にも敏感に反応できるので、いち早く減衰力を発生でき、車高調特有の“街乗りでの不快なゴツゴツ感”を大幅に軽減している。

サステックプロCR フェアレディZ装着例（最上部車高：フロント 147mmアップ / リア 10mmダウン）

ストラットタイプには、巻き径に変化をつけることで低速での追従性と高速での粘りを共存させたバレルフォルム（タル型）スプリングを採用。街乗りでのソフトな乗り味と、高速道路でのスタビリティの高いライド感を両立。また、走行中の異音を防止する樹脂＋ステンレスのダブルシートリングの採用や、耐食や防錆対策も万全な特殊メッキとA6061アルミ材の採用など、エントリーモデルながらも高品質の車高調となっている。

購入後使用期間2年間・走行距離4万kmの保証付き。税込み価格は11万9680円。

GT FUNTORIDE スプリング フェアレディZ装着例（フロント 16mmダウン / リア 15mmダウン）

GT FUNTORIDEスプリングは、スポーツカーやGR、NISMO、STIといったスポーツグレードに合わせたセッティングを、手軽な純正スプリング交換で楽しめるチューニング・ローダウンスプリング。対応車種を徹底的に分析し、「車高・ストローク量・バネレート」を車種専用でセッティングすることで、その車が持つ走りの特性を犠牲にせず、スポーティーさをレベルアップしてくれる。

社内測定基準より5mm以上のへたりが見られた場合交換するへたり永久保証付き。セットの税込み価格は5万3900円。