アストンマーティン、公式ノンアルビールに「BERO」を起用…製品開発で共同展開も

アストンマーティンが公式ノンアルコールビールに「BERO」を起用
アストンマーティンは11月12日、俳優トム・ホランドが共同創設したプレミアム・ノンアルコールビールブランド「BERO」3年間のパートナーシップを発表した。

BEROが、アストンマーティンの公式ノンアルコールビール・パートナーになる。

この提携は、ル・マン24時間レースの特別イベントで決定された。伝統と卓越性を重んじる両ブランドは、手仕上げのレザーを用いたアストンマーティンのインテリアと、厳選された麦芽とホップを使用するBEROのクラフトマンシップを通じて、芸術性の融合を目指す。

BEROの共同創設者トム・ホランドにとって、アストンマーティンへの憧れは幼少期からの夢であり、今回の提携でその想いが形となった。アストンマーティン車は王室や著名人、映画作品にも多数登場し世界的な名声を誇る。

ジョン・ハーマンCEOは、「パフォーマンスやクラフトマンシップに共通点がある両ブランドの協働が、豊かなライフスタイルを求める消費者に新しい体験をもたらす」とコメント。断酒から着想を得たBEROは、アストンマーティン顧客にマッチしたプレミアムなノンアルコールビールを提供する。

両社は今後、コラボレーション製品やグローバルイベントでの展開を予定。アストンマーティン・クリエイティブ責任者マレク・ライヒマン氏は、「両ブランドのクラフトマンシップとパフォーマンスに対する共通の情熱がパートナーシップの基盤」と述べた。

アストンマーティンは英国ゲイドンを拠点に、世界50か国以上で販売されるウルトラ・ラグジュアリー・ブランド。2030年までに製造施設のネットゼロ化も目指している。BEROは英国Soho HouseやSelfridgesで購入可能で、オンライン販売も行われている。

《森脇稔》

