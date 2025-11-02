純正のようなフィット感！ ダイハツ『ムーヴキャンバス』専用LEDアームレスト/コンソールボックスが発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、ダイハツ『ムーヴキャンバス』専用LEDアームレスト/コンソールボックスの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】ダイハツ『ムーヴキャンバス』専用LEDアームレスト/コンソールボックス

同製品は運転席と助手席間に設置するコンソールボックス。内部サイズ奥行き16.5cm×幅6cm×高さ7～12cmの収納ボックスを備え、車内で散らかりがちな小物かなどを収納することができる。

クラフトワークスのダイハツ『ムーヴキャンバス』専用LEDアームレスト/コンソールボックス

上面にドリンクホルダー1つと縦置き式のワイヤレス充電ユニットを装備したスマートフォンスペースを備え、それぞれ内部にLED照明を搭載する。スイッチを押すだけでブルーのLEDが点り、車内の雰囲気が一気にアップ、夜のドライブに感動がプラスされる。明るさは3段階に調整でき、位置確認や取り出しもスムーズに行える。

また、スイッチ周りにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。

クラフトワークスのダイハツ『ムーヴキャンバス』専用LEDアームレスト/コンソールボックス

外装には耐久性が高く、長期間の使用でも劣化しにくい高級感のあるPVCレザーを使用。設置は座席の隙間に商品を入れ込みアームレストを倒し、入力電源コードを車体のシガーソケットに差し込むだけ。シフト操作やシートベルトバックルに干渉せず使用でき、届いたその日にも工具不要で取り付けることができる。

適合車種はダイハツ・ムーヴキャンバス（LA850S, LA860S 2022年7月～）のL/X/Xターボ/カスタムX/カスタムRSグレード。税込み実売価格は1万3800円前後。なお、スマートフォンスペースからワイヤレス充電ユニットを省いたモデルも販売され、こちらの実売税込み価格は1万1800円前後となっている。