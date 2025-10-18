ホーム 試乗記 国産車 記事

【ダイハツ ムーヴキャンバス 新型試乗】「ワゴンRスマイル」と双璧をなす“癒し軽”…島崎七生人

ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ
  • ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ
  • ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ
  • ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ
  • ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ
  • ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ
  • ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ
  • ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ
  • ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ

“主客転倒”などというとやや言葉が過ぎるが、VWの『ID.BUZZ』の実車が目に触れるようになり、もともと同じ空気感をもっていた『ムーヴ・キャンバス』が、あくまでも個人の感想だが、ますます“ミニID.BUZZ”に思えてきた。もちろん“雰囲気”の話だが……。

【画像】ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ

◆“型”にはまらない、自由でしなやかなデザインとセンス

ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ

現行の2代目ムーヴ・キャンバスの登場は2022年7月。ここのところは本家の『ムーヴ』の新型がスライドドアの採用で話題だが、このムーヴ・キャンバスが個人的な推しであるのは変わらないので、おそらく登場時以来、久しぶりに試乗してみた。

すると、やはり心地よかった。再確認したのは、このクルマは他の軽自動車にはない独特のホンワカとしたムードがあるということ。と、ここでふと、この春に試乗した最大のライバル車のスズキ『ワゴンRスマイル』を“癒し軽の筆頭”と記事に書き、タイトルにも使われたことを思い出したのだが、その部分を今回“筆頭”から“双璧”に改めさせていただきたいと思う。

ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ

このクルマでいいのは、内・外観ともに、いかにもクルマでござい……といった“型”にはまらない、自由でしなやかなデザイン、センスにまとめられている点。実はそういうエッセンスが新型ムーヴに盛り込まれてもよかったのに……とも思ったのだが、デロンギのコーヒーメーカーとか北欧の家具を選んで使う心地よさといえばおわかりいただけようか？　機能は同等でもデザイン、色、風合いが日常生活を心弾むものにしてくれる……そんな魅力が、このムーヴ・キャンバスにはある。

◆走りにもリラックスムード漂う

試乗車は“ストライプス”で、本来なら筆者（＝オジサン）であれば渋めの“セオリー”に乗るべきだったかも知れない。が、幸いにも（!?）色の部分が落ち着いたスムースグレーマイカメタリックだったため、それほど照れずに試乗ができた。

ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ

室内もサッパリとしたデザインで、ライトグレーのサラッとした風合いのシート表皮なども心地いい。我が家のシュンも座面前後長がタップリとしたシートに気分よさそうに乗っていたし、その後席は座面の高さがあり人も足を組んで座れるほどのゆったりとしたスペースで、十分な頭上空間（コブシ2個はある）が確保されている。

走りもリラックスムードといえばいいか。乗り味、ステアリングフィールなど基本的に穏やかだが安心感もある。安心感はターボとCVTのパワートレインも同様。今回はエアコンも使いながらの試乗で、日常使いをメインにごく普通に乗ったが、それでも23.6km／リットル（WLTCモードのカタログ値は22.4km／リットル）の燃費が確認できた。

ダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボダイハツ・ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ

■5つ星評価
パッケージング：★★★★★
インテリア/居住性：★★★★★
パワーソース：★★★★★
フットワーク：★★★★★
オススメ度：★★★★★

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト
1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイハツ ムーヴキャンバス

ダイハツ工業

軽自動車

レスポンス試乗記

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES