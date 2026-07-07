RAV4の純正オーディオから一変！ スピーカー交換で始まった音作り［car audio newcomer］by サウンドステーション SUBLIME　前編

以前は純正オーディオ派だった千葉さんは、トヨタ『RAV4』への乗り換えを機に音の世界へ。群馬県のサウンドステーション SUBLIME（サブライム）でスピーカー交換から第一歩を踏み出した。

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◆RAV4への乗り換えを機にカーオーディオへ関心、専門店でのインストールを条件に計画を開始

現在の愛車であるRAV4に乗る前は、歴代のクルマを純正オーディオのまま楽しんできた千葉さん。しかしRAV4への乗り換えをきっかけに、カーオーディオのグレードアップを始めることになる。

「漠然とだったんですが、良い音を聴きながら運転できたら楽しいだろうなと、ふと思いついたのがきっかけでした。そう思い始めると良い音にしたくて、まずはスピーカーだけでも交換してみようかなと計画を始めたんです」

RAV4のカーオーディオをシステムアップする上で、千葉さんにはひとつのこだわりがあった。

「オーディオの取り付けを考え始めたときに、ここだけは譲れないと思ったのは“専門店で意見を聞きながらシステムやユニットを選びたい”という点でした。オーディオの詳しい知識があまりなかったこともあって、専門知識があるオーディオ専門店でしっかりアドバイスを受け、間違いのないシステムアップを実施したいと考えたんです」

こうして千葉さんが選んだショップが、群馬県のサウンドステーション SUBLIMEだった。ショップでは音に関する相談はもちろん、もうひとつの趣味であるロードバイクの積載を両立させる方法なども相談しながら、インストールを進めることになった。

◆手始めのスピーカー交換で想像を超える高音質化を体感

千葉さんの中では、まずスピーカー交換から始めたいという思いがあった。SUBLIMEにシステムアップの相談に訪れた際にも、真っ先に相談したのがスピーカー交換だった。そこで比較的ライトに導入できるプランから提案される。

「ショップでは手軽な入門セット、いわゆるウェルカムプランの導入から勧められて検討を始めました。その上でシステムを選ぶ最初の段階でスピーカーを聴き比べることになり、デモボードでいくつかのスピーカーを聴きました。そこで“これは良いな”と感じたのがディナウディオのエソテックでした。落ち着いた音で、自分のフィーリングに合うと直感したんです」

しかしユニットやシステムの内容を千葉さんのニーズに合わせていくと、入門セットの範囲には収まりきらなくなっていった。

「実際に音を聴いて自分の欲しいサウンドの方向性がわかってきたら、その音をRAV4で聴いてみたくなってきたんです。当初の予定とは変わっていったんですが、このタイミングしかないので“突き抜けても良いんじゃないか”と思い切って決めました」

こうして千葉さんにとって最初のシステムアップとして、エソテックへのスピーカー交換が実施された。パッシブネットワークを使い、ディスプレイオーディオの内蔵アンプで鳴らすシステムとした。

「この時点で自分としては、目標の2～3割のレベルだと思っていました。しかし出来上がって音を聴いたら本当に驚きました。すごく良い音になっていたんです。スピーカー交換だけならこの程度だろうと思っていた予想を、はるかに超える高音質だったんです」

◆スピーカー交換の効果を受けて次なるシステムアップへ、DSPアンプの追加で音の立体感が大きく向上

スピーカー交換で大きな高音質化を果たした千葉さんのRAV4。そのグレードアップの幅が予想以上だったこともあり、千葉さんは一気にカーオーディオの世界へ魅了されていく。

「思っていた以上の高音質になったのもあって、すぐにもっと良い音が欲しくなってきました。もともとシステムアップを前提としてスピーカー交換から始めたんですが、間を置かずに次の段階にステップアップすることになったのは、自分でも少し驚きでした。ショップと相談して次に狙ったのはDSPアンプでした」

スピーカー交換から数か月。千葉さんのフィーリングとRAV4の音がぴたりと合致したこともあり、オーディオの楽しさにぐいぐい引き込まれていく。もっと良い音にするためのアドバイスを受けながら進めるスタイルは、当初から“専門店の意見を聞きながらシステムアップを進めたい”と考えていた千葉さんの狙い通りだった。

「DSPアンプとして選んだのはヘリックスのP-SIX DSPです。USB入力ができるようにスロットも増設しました。そしてDSPアンプをシステムに組み込むと、その音に二度目の驚きがありました。同じスピーカーなのに全然音が違っていたんです。DSPアンプでこんなに音が変わるものなんだという印象でした。特に音の奥行きがぐっとアップして、音像が立体的になったのが印象的でした。この時のシステムアップにもすごく満足しました」

純正オーディオからスタートし、RAV4のカーオーディオを着実にシステムアップしている千葉さん。ショップと相談しながら納得した上で変更を加えるという、遠回りしない確かな方法で、スピーカー交換からDSPアンプへと進化を続けている。次回の後編では、次なるシステムアップとしてサブウーファーの追加をターゲットにした進化を紹介しよう。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務し、独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がける。カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い、現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。