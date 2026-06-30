フィットの音が激変！ フォーカル3ウェイ＆サブウーファーで作る本格カーオーディオ［car audio newcomer］by custom&car Audio PARADA　後編

福田さんのホンダ『フィット』はフォーカルK2パワーMの3ウェイ化で音質を大きく進化させた。イヤホンで培った好みをカーオーディオに反映した一台だ。

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◆フォーカル3ウェイを選択 フィットのカーオーディオが大きく進化

custom＆car Audio PARADAで、プロショップによる本格的なシステムアップをスタートさせた福田さん。ショップスタッフやオーディオ仲間と相談した上で、前編でお伝えした通り純正スピーカーのままDSPアンプを追加するというシステムアップからスタートした。

「でも、いったんこの音を経験したら次はスピーカー交換をすることを最初から決めていたので。それで、すぐにスピーカー選びを始めました。まずはショップのデモカーやメーカーのデモカーを聴いたり、いろいろなクルマでスピーカーの音を聴いて自分の好みを探すことから始めたんです」

スピーカー選びにあたって多くの音を聴いた福田さんは、徐々に自分が心地よいと思える音の方向性をつかみ始めた。

「いくつかスピーカーの音を聴いていくと、どうやら自分はオールマイティに聴けるスピーカーが好みなんだとわかってきたんです。ノリの良い曲も、しっとり聴かせる曲も、きれいな音も程よくバランスさせられるスピーカーが欲しいと思うようになりました」

一方で、フロントスピーカーのシステムは最初から3ウェイと決めていた。理由はイヤホンで経験したマルチドライバーの音が好きだったからだ。

「マルチドライバーの音の良さは体験済みだったので、カーオーディオでも2ウェイより3ウェイを選ぶことに決めていました」

こうしてフロントスピーカーとして選んだのは、ショップのデモカーにも使われていたフォーカルK2パワーMの3ウェイだった。

「スピーカーを取り付けると音は劇的に進化しました。特に低音の質感が大きくアップしたのが印象的でした。高域の伸びもすごく気持ちが良いです。それまで輪郭がぼんやりしていた純正スピーカーの音とは比べ物にならないほど、くっきりしたサウンドになりました。実際に交換してみて、スピーカー交換による変化の大きさを実感しました」

◆サブウーファー追加で低音を強化、ラゲッジの多角形エンクロージャーもお気に入り

フロントスピーカーをグレードアップして高音質化を実現した福田さん。しかし中高域の音が良くなると、今度は低音が物足りなくなってきた。そこでサブウーファーの導入を計画することになった。

「イヤホンのマルチドライバーの特徴を取り入れるには、フロント3ウェイだけでは低音が不足するのでサブウーファーも導入したくなってきたんです。Webでいろいろ調べて欲しいサブウーファーを探しました。自分のシステムや好みの音に合うのはどのサブウーファーなのか、バランスの良い音に合うのはどれなのかを探しました」

そしてお目当てのサブウーファーとしてピックアップしたのがパイオニアのTS-W1000RSだった。同ブランドのハイエンドスピーカーであるRSシリーズのサブウーファーとして定評のあるユニットだ。

「インストールはPARADAでラゲッジに設置するエンクロージャーを組んでもらうことにしました。そうして仕上がってきたエンクロージャーは多角形ですごくかっこよかったです。レザー処理もフィットの内装色に合わせてタン／ブラックのツートーンで仕上げられていました。ギボシを使って脱着できるので荷物が多い際にはサブウーファーを下ろすこともできます。細かなリクエストを出したわけではないのですが、PARADAで理想的なエンクロージャーを作ってもらえてすごく良かったです」

「しかもサブウーファーを追加して音を聴いてみると、低音の増強はもちろん中高域の音も大きく変わったんです。曲の表現力もグレードアップして、表情豊かな音になったのもサブウーファー追加の効果でした」

◆フィットはオーディオ、CR-Xはカスタム、2台体制でカーライフを楽しむ

フィットへの乗り換えを機にオーディオインストールを本格化させた福田さん。このクルマには音の良い仕様を徹底し、エアロパーツなどのカスタムは施すことなく純粋な高音質仕様を目指した。一方でカスタム好きの福田さんは、もう1台の愛車としてホンダ『CR-X』を所有。こちらはカスタムメインで楽しむクルマになっている。

「オーディオはフィット、カスタムはCR-Xと2台のクルマを使い分けて楽しんでいます。フィットはオーディオ重視で普段使いでも重宝しているんですが、オーディオをインストールしてからはクルマに乗る時間がさらに長くなりました。仕事の帰り道では大音量で音楽を聴くのが日課になっていて、自宅の駐車場に着いてからも納得するまで音楽を聴くことが多いんです。音楽を聴くことが仕事帰りの一番のリフレッシュになっています」

探求心が強い福田さんは、フィットのオーディオをグレードアップしてからオーディオ仲間のクルマを試聴する機会も増えた。

「いろいろなクルマの音を聴くのはすごく楽しいですね。でも他のクルマのオーディオを聴くとすぐに欲しくなってしまうんですけどね。でも自分のクルマに戻って音を聴くと、やっぱり愛車の音が良いと再認識することも多いです」

現在プランニング中なのはラゲッジの作り込みだ。

「今はフロア下にパワーアンプとDSPアンプを設置していますが、パワーアンプの追加と同時にラゲッジをフラットな形状でインストールしたいと思っています。ユニットはあからさまに見せず、純正然としたインストールデザインにしたいと考えています」

計画的にシステムアップを続けてきた福田さん。しっかりプランを立て、システムアップ時に無駄を出すことなくひとつずつ進化を続けるスタンスは今後も変わらない。次のシステムアップ計画を考えている時間も、福田さんにとって楽しいひとときなのだ。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。