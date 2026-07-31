LEDカスタムでフロントマスクをオフロード仕様に、エフシーエル「グリルマーカーテープ 4連」発売

車・バイクのLED・HID専門ブランド「fcl.（エフシーエル）」から、穴あけ・加工不要でフロントマスクの印象を一新できる汎用LEDカスタムパーツ「グリルマーカーテープ 4連」が新発売。同社オンラインショップでの税込み価格は3980円。

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同製品は、幅4mm・厚み2mmの極細・薄型設計が採用されており、ボディの曲面にも滑らかに追従する。消灯時は純正デザインに自然に溶け込む一方、グリルだけでなくボンネットやルーフへの装着も可能で、軽トラ・ミニバン・SUV・セダンなど車種を問わず幅広く対応する。

発光部には厳選された36チップ（9×4）のLEDが搭載されており、強い日差しの下でもムラのない均一なラインを形成する。アンバーの発色はオフロードの世界観を演出し、フォグランプやワークライトと組み合わせることでフロント全体のコーディネートも可能とされている。

汎用LEDカスタムパーツ「グリルマーカーテープ 4連」

品質面では、テープ端を長めに圧着する構造により水分混入リスクが低減されている。出荷前には精密検査・外観検査・点灯検査という国内基準の厳格な3段階検査がクリアされており、3ヶ月保証と国内サポート体制も整備されている。

従来のフロントカスタムでは高額な車種専用品の購入や車両グリルへの穴あけ加工が必要なケースが多く、施工ハードルの高さが課題とされていた。同製品はグリルの隙間に貼るだけで施工が完了するため、こうした障壁を解消する汎用品として開発された。