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入居待ち1万件超、フィル・カンパニーのガレージハウスが小岩に完成

プレミアムガレージハウス小岩I
  • プレミアムガレージハウス小岩I

フィル・カンパニーグループは、5月28日に「プレミアムガレージハウス小岩I」が完成したと発表した。所在地は東京都葛飾区奥戸6丁目。軽量鉄骨造2階建、全1棟3戸の賃貸住宅だ。

同物件の最大の特徴は、シャッター幅4500mmのワイドタイプガレージを備えている点だ。ガレージ内に車を2台保管しやすい設計に加え、各戸にガレージとは別の専用駐車場が1台分確保されている。これにより、ガレージを広く活用でき、来客時の対応にも対応しやすい仕様となっている。

立地面では、首都高速一之江ICから車で約9分と、都心・湾岸・郊外へのカーアクセスに優れる。再開発が進む小岩駅周辺の商業環境も近く、周辺にはカーディーラーや自動車メンテナンス関連店が充実している。徒歩5分圏内にはコンビニやスーパー、ドラッグストアもあり、生活利便性も高い。

同物件のオーナーは、月極駐車場として活用していた土地のさらなる収益化を目的に、プレミアムガレージハウスを選択した。

現在、ガレージ付き賃貸住宅への需要は供給を大きく上回る状態だといい、同グループが運営する「入居待ち登録システム」の累計登録件数は全国で1万363件（2026年4月末時点）を超えているという。

フィル・カンパニーグループは、狭小地や変形地など活用が難しい土地に価値を生み出す企画力を強みとし、設計・施工から入居仲介、建物管理までをワンストップで提供している。駐車場上部空間を商業テナントビルとして活用する「フィル・パーク」と、ガレージ付き賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」の2つを主力商品として事業を展開している。

《レスポンス編集部》

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