カーメイトが創立60周年、特設サイトを公開　1966年創業のカー用品メーカー

株式会社カーメイトが2026年6月7日に創立60周年を迎え、これを記念した特設サイトが公開された。同社は東京都豊島区に本社を置き、カー用品やアウトドア・レジャー用品、スノーボード用品などの製造・販売を手がけている。

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カーメイトは1966年、快適さを追求した「オートピロー（現ヘッドレスト）」の開発を起点に誕生した。その後、安全性がもたらす価値へと取り組みを広げ、今日までモビリティに関わる多様な製品・ブランドが展開されてきた。

今回公開された60周年記念特設サイトでは、企業理念「CREATE（創造）」のもとに積み重ねてきた挑戦の軌跡が、製品やブランドとともに紹介されている。

60周年記念ロゴは、昨年開催された「ジャパン モビリティショー 2025」のブースにも設置されていたもの。2019年のロゴ刷新時に設定したカラーをベースにデザインされており、「60」の「0（ゼロ）」にはドライブ（走行）を想起させるハンドルがモチーフとして採用されている。さらに全体には「CM」の文字が隠し要素として取り入れられている。

同社は60周年を新たなスタートと位置づけ、モビリティライフをより豊かで楽しいものにするとともに、新しい体験価値の創造に取り組む方針を示している。