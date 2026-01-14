『スイスポ・ファイナルエディション』に迫力ある開放音を！ブリッツ「スーパーサウンド・ブローオフ・バルブBR」発売

ブリッツが販売中の「スーパーサウンド・ブローオフ・バルブBR」に、スズキ『スイフトスポーツ・ファイナルエディション』（ZC33S 2025年3月～）用のラインナップが追加された。リリースタイプとリターンタイプがあり、税込み価格はいずれも3万8280円。

【画像】スーパーサウンド・ブローオフ・バルブBR 装着イメージ

ターボ車のアクセルオフ時に加給された空気を逃がして機器を保護しレスポンスも向上できるブローオフバルブだが、ブリッツの「スーパーサウンド・ブローオフ・バルブBR」は高品質アルミダイカスト製ボディを採用。高精度CNC加工でクリアランスの適正化を行い、レスポンスよくスムーズなピストン動作を実現しているほか、取付部のフランジ形状、ファンネルの大きさなどを従来品と同等とすることで従来モデルからの付け替えも可能となっている。

車種別に適正な強さのスプリングを選択。ブローオフバルブで起こりがちなアイドリング不調を防止し、ファンネル部のベンチュリ形状を見直すことで流速を17％アップさせることに成功、よりシャープで迫力のある開放音も実現している。腐食に強いブラック特殊コーティングとレッドアルマイトを採用しているので、エンジンルームのドレスアップにも最適。

なお上記のとおり、目的・用途に応じて「リリースタイプ」と「リターンタイプ」の2タイプが用意されている。「リリースタイプ」はベンチュリファンネルを取りはずし、別売りのアタッチメントパイプと交換することでリターンホースを装着可能（一部車種を除く）、「リターンタイプ」は付属のネジ式「ベンチュリファンネル」へと交換するだけで、簡単に大気開放の「リリースタイプ」へ変更も可能となっているほか、別途「リターンパーツセット」だけの単品販売（税込み8800円）も用意されている。

迫力ある開放音のサンプル動画は、YouTubeのブリッツ・オフィシャルチャネルでも公開されている。