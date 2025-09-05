ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYDの欧州初ワゴン、『SEAL 6 DM-i』発売へ…新PHEVはエンジン併用で1500km走行可能

BYD『SEAL 6 DM-i』
  • BYD『SEAL 6 DM-i』
  • BYD『SEAL 6 DM-i』
  • BYD『SEAL 6 DM-i』
  • BYD『SEAL 6 DM-i』
  • BYD『SEAL 6 DM-i』
  • BYD『SEAL 6 DM-i』

BYDは9月2日、スーパーハイブリッド技術「DM（デュアルモード）」を搭載した新型PHEV『SEAL 6 DM-i』を欧州市場で発売すると発表した。

【画像】BYD『SEAL 6 DM-i』

SEAL 6 DM-iは、最大105kmの純電気走行が可能で、満充電・満タン時の航続距離は1505kmを超える。セダンとワゴン（TOURING）の2つのボディタイプを用意し、ワゴンモデルは欧州でのBYD初となる。

セダンは全長4840mm、全幅1875mm、全高1495mmで、ホイールベースは2790mmとCセグメントのライバル車を上回る。ワゴンモデルのTOURINGは最大1535リットルの荷室容量を確保している。

パワートレインには、1.5リットルガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせたスーパーハイブリッドシステムを採用。熱効率43%を実現したXiaoyunエンジンと、BYD独自のブレードバッテリーを搭載する。

2つのグレードを設定し、Boostは10.08kWhのバッテリーで最大システム出力135kW、Comfortは19kWhのバッテリーで156kWの出力を発揮する。燃費は最小1.5L/100kmを達成している。

安全装備では7つのエアバッグ、360度カメラ、アダプティブクルーズコントロール、ブラインドスポット検知などを標準装備。インフォテインメントシステムは12.8インチまたは15.6インチのディスプレイを採用している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD シール（Seal）

ステーションワゴン

セダン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES