BYDの欧州初ワゴン、『SEAL 6 DM-i』発売へ…新PHEVはエンジン併用で1500km走行可能

BYDは9月2日、スーパーハイブリッド技術「DM（デュアルモード）」を搭載した新型PHEV『SEAL 6 DM-i』を欧州市場で発売すると発表した。

【画像】BYD『SEAL 6 DM-i』

SEAL 6 DM-iは、最大105kmの純電気走行が可能で、満充電・満タン時の航続距離は1505kmを超える。セダンとワゴン（TOURING）の2つのボディタイプを用意し、ワゴンモデルは欧州でのBYD初となる。

セダンは全長4840mm、全幅1875mm、全高1495mmで、ホイールベースは2790mmとCセグメントのライバル車を上回る。ワゴンモデルのTOURINGは最大1535リットルの荷室容量を確保している。

パワートレインには、1.5リットルガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせたスーパーハイブリッドシステムを採用。熱効率43%を実現したXiaoyunエンジンと、BYD独自のブレードバッテリーを搭載する。

2つのグレードを設定し、Boostは10.08kWhのバッテリーで最大システム出力135kW、Comfortは19kWhのバッテリーで156kWの出力を発揮する。燃費は最小1.5L/100kmを達成している。

安全装備では7つのエアバッグ、360度カメラ、アダプティブクルーズコントロール、ブラインドスポット検知などを標準装備。インフォテインメントシステムは12.8インチまたは15.6インチのディスプレイを採用している。